Reuters: Украина готовит 40 тысяч бойцов для контрнаступления

Вооруженные силы Украины обучают около 40 тыс. человек в рамках подготовки к контрнаступлению. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на обучающихся украинских новобранцев и их командиров.

Цель контрнаступления, к которому готовится Украина,— освободить занятые Россией территории. Новобранцы и их тренеры сообщили журналистам Reuters, что контрнаступление ожидается в ближайшие недели или месяцы.

В феврале МВД Украины объявило о наборе новобранцев в «Гвардию наступления». Как сообщили представители Нацгвардии Украины в конце марта, было получено более 35 тыс. заявок от желающих попасть в «Гвардию наступления».

3 апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Вашингтон ожидает проведения контрнаступления Украины в ближайшие недели. Сегодня, 5 апреля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины завершили подготовку к наступлению в Запорожской области, перебросив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.

Подробнее — в материале «Президент Украины готовится к наступлению в Польше».

Анастасия Ларина