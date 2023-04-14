Генсек ООН не удивлен, что его переговоры прослушивались

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш не удивился тому, что его телефонные переговоры могли прослушиваться, заявил его представитель Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал утечку документов Пентагона, в котором содержалась информация о переговорах господина Гутерриша.

«Генеральный секретарь не удивлен фактом того, что люди следят за ним и прослушивают его частные разговоры. К сожалению, по различным причинам это позволяет искажать частные разговоры и раскрывать их»,— сказал господин Дюжаррик на брифинге (цитата по ТАСС).

Канал BBC сообщал, что, согласно анализу документов из утечки, генсек ООН идет навстречу интересам России по зерновой сделке. Во всемирной организации ответили, что ее генсек «не проявлял мягкость по отношению к какой-либо стране». «Генсек говорит одинаковые вещи в Киеве, в Москве, в Нью-Йорке. Наши усилия, его усилия сосредоточены на том, чтобы снизить влияние (военного конфликта на Украине.— "Ъ") на беднейшие страны»,— отметил Стефан Дюжаррик.

14 марта замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что зерновая сделка продлена на 60 дней. 18 марта вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка продлена на 120 дней. Российская сторона уверяет, что Украина, Турция и ООН не выступили против продления сделки по вывозу зерна на более короткий срок. МИД РФ связал продление зерновой сделки с решением «пяти системных проблем»

Подробности — в материале «Ъ FM» «Всему свой срок».

Лаура Кеффер