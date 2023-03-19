Всему свой срок

Продление c 19 марта зерновой сделки, позволяющей безопасно экспортировать украинское зерно через гуманитарные коридоры в Черном море и предполагающей снятие барьеров с экспорта российских сельхозпродуктов и удобрений, не стало бы особой новостью, если бы не внезапно возникшие разночтения относительно того, на какой срок она продлена. Украина и ООН утверждают, что на 120 дней. В Москве доказывают, что на 60, как и объявлялось ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Главной новостью продления зерновой сделки, истекшей 18 марта, был не сам факт пролонгации работы соглашения, а возникшая неясность по вопросу о том, на сколько ее продлили. Российская сторона после переговоров с представителями ООН в Женеве 13 марта объявила, что не возражает против дальнейшей работы коридоров в Черном море, однако дает добро на третье продление «черноморской инициативы» только на 60 дней вместо 120, как это было ранее. За этот срок, считают в РФ, команда генсекретаря ООН Антониу Гутерриша должна приложить максимум усилий для реализации второй части пакетной сделки, а именно разблокировки экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

Впрочем, по мере приближения дедлайна прежних договоренностей возникла путаница со сроками.

Так, пресс-секретарь генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик еще 16 марта сослался на текст соглашения, отметив, что оно «публичное, это открытый документ». «Оно предусматривает продление на 120 дней»,— пояснил господин Дюжаррик, хотя до этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и Александр Грушко публично утверждали, что соглашение продлено на 60 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже говорил о 60 днях, дав понять, что это уступка и «жест доброй воли» со стороны России. Слова Стефана Дюжаррика возмутили официального представителя МИД РФ Марию Захарову, которая заподозрила ООН в некомпетентности.

Господин Дюжаррик на это ответил, что «просто зачитал строку из соглашения, в которой говорится о том, что это соглашение предусматривает продление на 120 дней». Он отметил, что ООН выступает свидетелем сделки и не руководит ее условиями и переговорами, а сторонами договоренностей считаются РФ, Украина и Турция. Между тем заявление турецкого министра обороны Хулуси Акара скорее указывало на то, что вопрос о сроках окончательно не решен. Он признал, что турецкая сторона хочет «как можно скорее» продлить сделку на 120 дней. «Мы начали переговоры с идеей продления зернового коридора еще на 120 дней в соответствии с первоначальной версией соглашения. Наши друзья с российской и украинской сторон провели переговоры на техническом уровне. Мы также продолжаем наши переговоры на уровне министров»,— расплывчато высказался господин Акар.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 18 марта уточнил, что Анкара продолжает работать над продлением сделки на 120 дней. «Россия сказала, что это (сделка.— “Ъ”) может быть продлено на два месяца… После этого периода мы продолжим наши усилия по соблюдению соглашения»,— заявил дипломат.

Казалось бы, картина прояснилась: РФ согласилась на 60 дней, в течение которых украинское зерно можно будет беспрепятственно транспортировать по коридорам в Черном море, хотя изначально в соглашении фигурировала пролонгация сделки на 120 дней.

Этот пункт и позволил Турции аккуратно выразить надежду, что и по истечении двухмесячного периода «черноморская инициатива» продолжит работать.

Однако министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 18 марта объявил, что «соглашение пролонгировано еще на 120 дней». «Благодарен секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, а также всем странам-партнерам за совместные усилия для продления документа еще на четыре месяца»,— сказал украинский министр. Вслед за ним о 120 днях сообщил и турецкий телеканал Haberturk.

«В свете появившихся в сети инсинуаций вновь обращаем внимание, что, как и было объявлено ранее, “черноморская инициатива” после истечения второго срока 18 марта, продлена только на 60 дней»,— тут же заявили в МИД РФ. «Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального, не на словах, а на деле, прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса»,— напомнили на Смоленской площади.

«В мире, где мужчины объявляются женщинами, а молдавский язык — румынским, можно, конечно, и документы не суметь прочитать. Но все же украинская сторона через белорусских коллег была уведомлена о 60 днях, как и турецкая, а также генсек ООН»,— добавила в своем Telegram-канале Мария Захарова.

Высказать свое веское слово по поводу возникших разночтений мог бы президент Турции — главный инициатор и вдохновитель зерновой сделки. Однако Реджеп Тайип Эрдоган акцентировать внимание на сроках не стал и как будто бы даже намеренно умолчал о них.

«В результате наших переговоров с обеими сторонами мы обеспечили продление срока действия соглашения»,— заявил турецкий лидер.

По его словам, сделка, имеющая «жизненно важное значение для стабильности мировых поставок продовольствия», позволила отправить 25 млн тонн украинского зерна на рынки. При этом о необходимости реализовать вторую часть соглашения, касающуюся российского экспорта, господин Эрдоган также умолчал.

О важности реализации сделки в полном объеме уже после ремарок президента Турции заявили и в ООН. Отметив особую роль Анкары в достижении договоренностей, там заверили, что призывают все стороны, вовлеченные в проблему, удвоить усилия для «полной имплементации» соглашений, включая экспорт из РФ.

Алексей Забродин