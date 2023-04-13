В утечке разведки США найдена переписка генсека ООН Антониу Гутерриша

Корреспондент BBC Паул Адамс сообщил об обнаружении в утечке секретных материалов США документы о работе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Просмотрев документы, журналист сделал вывод, что господин Гутерриш идет навстречу интересам России по зерновой сделке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Feisal Omar, Reuters Антониу Гутерриш

Фото: Feisal Omar, Reuters

«Гутерриш подчеркнул свои усилия по улучшению экспортных возможностей России,— говорится в документе (цитата по BBC),— даже если в этом участвуют российские юридические или физические лица, находящиеся под санкциями».

В материале BBC сообщается, что в феврале 2023 года Антониу Гутерриш, согласно разведданным, «подорвал более широкие усилия по привлечению России к ответственности за ее действия на Украине».

В другом документе разведки США от середины февраля описывается «откровенный разговор» господина Гутерриша и его заместителя Амины Мохаммед. В нем генсек ООН выражает беспокойство из-за призыва руководства ЕС производить больше оружия и боеприпасов для поставок Украине.

В ООН публикацию BBC не комментировали.

Подробнее об утечке секретных документов США — в материале «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».

Александр Кислов