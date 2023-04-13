В утечке разведки США найдена переписка генсека ООН Антониу Гутерриша

Корреспондент BBC Паул Адамс сообщил об обнаружении в утечке секретных материалов США документы о работе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Просмотрев документы, журналист сделал вывод, что господин Гутерриш идет навстречу интересам России по зерновой сделке.
Антониу Гутерриш
Фото: Feisal Omar, Reuters
«Гутерриш подчеркнул свои усилия по улучшению экспортных возможностей России,— говорится в документе (цитата по BBC),— даже если в этом участвуют российские юридические или физические лица, находящиеся под санкциями».
В материале BBC сообщается, что в феврале 2023 года Антониу Гутерриш, согласно разведданным, «подорвал более широкие усилия по привлечению России к ответственности за ее действия на Украине».
В другом документе разведки США от середины февраля описывается «откровенный разговор» господина Гутерриша и его заместителя Амины Мохаммед. В нем генсек ООН выражает беспокойство из-за призыва руководства ЕС производить больше оружия и боеприпасов для поставок Украине.
В ООН публикацию BBC не комментировали.
Подробнее об утечке секретных документов США — в материале «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».