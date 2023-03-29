Полянский: Украина, Турция и ООН не выступили против продления зерновой сделки на 60 дней

Украина, Турция и ООН не уведомляли Россию о том, что они против продления сделки по вывозу зерна на 60 дней, утверждает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Киев ранее настаивал, что сделка продлена на 180 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Полянский

Фото: ООН Дмитрий Полянский

Фото: ООН

«Если две другие стороны (Турция, Украина и ООН.— "Ъ") не согласны с этим, они должны были уведомить нас в письменной форме, и сделка на этом бы завершилась. Но этого не произошло»,— заявил в интервью «РИА Новости» господин Полянский.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш «действительно пытался и пытается сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить выполнение обеих частей сделки». «Но результатов нет... Вот почему мы согласились продлить эту зерновую сделку на 60 дней, что не является спорным моментом и что также предусмотрено в тексте сделки. Нам решать, на какой срок ее продлевать»,— добавил он.

Стороны соглашения по зерновой сделке расходятся в сроках ее продления. 14 марта замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что зерновая сделка продлена на 60 дней. 18 марта вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка продлена на 120 дней.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Зерновая сделка определяется со сроками».

Лаура Кеффер