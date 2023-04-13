Инфляция прогнозов не портит

Годовая инфляция в России рухнула с 11% до 3%. Впрочем, как отмечают аналитики, это исключительно техническая процедура: из статистики выпал март 2022 года, когда россияне резко бросились скупать импортные товары, пока курс постепенно рос до 120 руб. за доллар. Итоги этого марта, напротив, вызывают тревогу: инфляция оказалась выше прогноза и выше публичного заявления Владимира Путина. Президент обещал показатель в пределах 3%, а он, экстраполируя данные на год, превысил 4%.

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Есть ли риски дальнейшего роста цен? И требуется ли вмешательство Центробанка? Директор аналитического департамента компании «Регион» Валерий Вайсберг отмечает, что пока остается несколько интриг:

«Если говорить про товарную инфляцию, она остается в рамках и соответствует таргету ЦБ. Основным драйвером является рост цен в услугах, и регулятор говорил об этом после прошлого заседания. Учитывая, что в марте потребительский спрос продолжал расти и увеличится в дальнейшем, это вызывает определенное беспокойство.

Думаю, есть риск вторичных эффектов, связанных с возможным повышением стоимости рабочей силы, оплаты труда, есть и туризм, на который отчасти ситуация тоже влияет.

Но пока я не вижу рисков выхода за пределы прогнозного диапазона ЦБ — 5-7% на 2023 год. Курсовая динамика пока слабо отражается на ценах, что логично — нужно подождать некоторое время».

На заседании Госдумы 12 апреля главу ЦБ Эльвиру Набиуллину попросили прокомментировать ослабление курса национальной валюты: по отношению к доллару с начала года рубль потерял больше 15%. Она ответила, что выступает против административного определения валютного курса — это может привести к резкой девальвации и финансовым кризисам.

После значительного ослабления на прошлой неделе национальная валюта стабилизировалась около отметки в 81 руб. за доллар. Дальнейший тренд — на укрепление, полагает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич:

«Если говорить о динамике рубля в ближайшей перспективе, то, наоборот, у национальной валюты может появиться возможность для восстановления своих позиций. Во-первых, мы видим достаточно хорошую ситуацию на рынке энергоносителей. Цены там стабилизировались на хороших уровнях. На следующей неделе экспортеры начнут подготовку к пику налоговых выплат. Соответственно, это увеличит предложение иностранной валюты на рынке и будет способствовать восстановлению рубля.

Как минимум у рубля не будет поводов для ослабления. У него хватит сил удержать текущие позиции, а при благоприятном стечении обстоятельств он может даже восстановиться.

В принципе, до момента пика налоговых выплат, который приходится на 25 число, пара доллар-рубль может вернуться в диапазон 75-80 руб.».

Помимо инфляции и ослабевшего рубля, риски роста цен обусловлены тратами Минфина. В марте ситуация с ними стабилизировалась, однако за 10 дней апреля расходы снова ускорились: из казны потратили почти 1 трлн руб. Однако будет ли ЦБ из-за них повышать ключевую ставку? Этот вопрос “Ъ FM” задал главному аналитику Промсвязьбанка Денису Попову:

«Что касается инфляции выше таргета, месячная оказалась больше, чем значение из недельных данных — это часто бывает. В годовом выражении инфляция ниже целевого уровня остается без сезонной очистки — это где-то 3,5% год к году. Относительно расходов бюджета, в последнее время наблюдается некая сыроватость этого сигнала. Мы видели, как в январе-феврале давались негативные предварительные оценки по бюджетным параметрам, но они не так реализовались.

Что касается курса рубля, здесь, конечно, риски есть, как и с расходами. Но опять же мы не можем говорить о том, что сильное ослабление национальной валюты последних месяцев уже имеет влияние на инфляцию. Но в среднесрочной перспективе для второй половины года риски расходов и курса рубля будут более выражены.

Что должно произойти, чтобы ключевая ставка была повышена? Для этого необходима синхронная работа несколько факторов. Должен начаться восстановительный рост потребительского спроса на фоне сохранения высоких госрасходов и слабости рубля. Пока мы этой комбинации не видим».

Отдельной угрозой собеседники “Ъ FM” называют отток капитала. Он связан с ключевыми ставками: например, сберегать в долларах за рубежом можно на депозитах со ставкой около 5%, а в рублях при рисках девальвации доход редко превышает 7%. Эксперты опасаются значительного оттока в 2023 году. По предварительным оценкам, одна только Shell выведет из экономики $1 млрд. Она продала долю в проекте «Сахалин-2» и покинула российский рынок. Правительство разрешило НОВАТЭК выкупить долю Shell в «Сахалине-2» за 94,8 млрд руб.

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Иван Якунин