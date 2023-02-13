Рубль готовится взять реванш

Рынок ждет укрепления рубля на этой неделе. Последние торговые сессии не были для национальной валюты удачными, она опустилась до минимумов апреля 2022 года. За неделю доллар и евро подорожали примерно на 3 руб. и зафиксировались на отметках 73 руб. и 78 руб. соответственно. Эта динамика совпала с волатильностью на нефтяном рынке. Москва даже была вынуждена анонсировать снижение добычи, чтобы поднять цены. Однако российские сорта до сих пор торгуются с большим дисконтом, что ограничивает приток валюты.

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Что будет с курсом дальше? Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич на этой неделе ждет разворота тренда:

«Из-за того, что впереди длинные выходные — с 23 по 26 февраля — будет меньше торговых дней. Подготовка к пику налоговых выплат, скорее всего, начнется раньше, где-то с 16 февраля. Экспортеры могут увеличить предложение иностранной валюты на рынке, что будет поддерживать рубль и позволит ему отыграть потери, которые он понес в последнее время.

Чем вызвано ослабление рубля? Это произошло, потому что инвесторы оценивают возможность изменения баланса спроса и предложения иностранной валюты на рынке. В частности, возможно дальнейшее увеличение потребности в долларах и евро за счет роста импорта, а также снижение валютных поступлений в страну от экспортеров в связи, например, с ухудшением ситуации на товарных рынках из-за возможности перехода отдельных экономик в рецессию».

Ситуация осложняется также тем, что на прошлой неделе Минфин начал продажи валюты. По действующему бюджетному правилу ведомство избавляется от юаней, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы бюджета. В феврале на эти цели выделили валюту на общую сумму 160 млрд руб. — ее должны были продавать равными частями каждый день начиная с 7 февраля.

Однако даже это не остановило укрепление доллара и евро. Замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко не удивлен:

«Меняется структура торгового баланса, валютных операций экспортеров и импортеров, то есть спрос на доллары сохраняется. Продают юани, а потребность импортеров сосредоточена в основном на доллары и отчасти на евро. Из-за того, что рубль не является больше свободно конвертируемой валютой, давление импортеров приводит к тому, что курс растет.

Механизм кросс-курса работает гораздо хуже. Свопами, не свопами, в любом случае валюта в каком-то виде доходит до рынка. Но если вы продавали доллары, то механизм работал лучше. Американской валюты сейчас очень не хватает, и своп по ней практически вблизи нулевых отметок, что говорит о дефиците скорее долларовой ликвидности, потому что импортеры и экспортеры стараются сейчас не держать валюту на бирже из-за геополитических рисков».

Долгосрочные прогнозы участников российского рынка по курсу рубля разнятся. Промсвязьбанк, например, отмечал, что из-за нефтяных ограничений курс доллара может доходить до 80 руб. Другие организации заявляли, что такого развития событий просто не допустит Минфин, который с помощью валютных интервенций сможет удержать курс в пределах 70 руб. Но пока в этом вопросе сохраняется интрига, говорит экономист, член Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик:

«С точки зрения факторов, которые поддерживают рубль, экономика постепенно стабилизируется. Есть перспективы выхода на позитивный рост в течение 2023 года и замедления инфляции. Однако присутствуют факторы, которые могут способствовать и ослаблению рубля. Здесь и относительная сила доллара на глобальных рынках. Это повлияет на российскую валюту, если рецессионный сценарий проявит себя в большей степени. Можно также отметить снижение объемов экспорта, которые традиционно направлялись в развитые страны. Поэтому в целом вот этот баланс факторов "за" и "против" больше говорит в пользу того, что коридор в 70-75 руб., наверное, можно удерживать.

Амплитуды могут быть достаточно значительными. На горизонте 2023 года у Центрального банка есть возможности для того, чтобы этот уровень удерживать. В более долгосрочном плане многое будет зависеть от того, насколько благоприятно сформируется платежный баланс и насколько у России будут возможности для диверсификации экспорта».

В Министерстве финансов в течение этого года ожидают курс доллара в районе 68 руб. Минэкономразвития настаивает, что средний цена доллара будет около 70 руб. Центробанк традиционно прогнозы по курсам валют не публикует.

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Иван Якунин