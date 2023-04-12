Годовая инфляция в России в марте замедлилась до 3,51% с 10,99% в феврале

Годовая инфляция в России в марте 2023 года составила 3,51% после 10,99% в феврале, сообщил Росстат. Недельная инфляция с 4 по 10 апреля замедлилась до 0,11% с 0,13% неделей ранее.

Среди продовольственных товаров в марте наблюдался заметный рост цен на куриные яйца — на 3,6%, сахар-песок подорожал на 1,3%, пшеничная мука — на 1,2%, черный чай, коньяк и водка подорожали на 0,7%, ржаной хлеб — на 0,5%; помидоры подорожали на 18,1%, репчатый лук — на 2,7%, морковь — на 1%; снизились цены на огурцы — на 21,8%, картофель — на 4,6%, белокочанную капусту — на 1,9%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП) , в среднем выросли на 0,1%, не относящиеся к ЖНВЛП лекарства в среднем стали дороже на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросла цена пеленки для новорожденных, сухие корма для домашних животных — на 0,5%, мыло и туалетную бумагу — на 0,4%; подешевели стиральные порошки — на 0,3%.

Новость дополняется.