Росстат отчитался об изменении потребительских цен в марте

Годовая инфляция в марте замедлилась до 3,51% по сравнению с 10,99% месяцем ранее. К февралю цены выросли на 0,37%, сообщил Росстат. Рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 20 субъектах РФ.

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В марте среди продовольственных товаров заметный рост цен наблюдался на яйца — плюс 3,6%. Из плодоовощной продукции сильно подорожали помидоры — на 18,1%. В числе непродовольственных товаров подорожали некоторые медикаменты, смарт-часы, подешевели телевизоры. В услугах выросла стоимость зарубежных и внутренних турпоездок, пассажирского транспорта.