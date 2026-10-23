Минобороны России сообщило об ударе по объектам в Одесской и Полтавской областях
Минобороны: ВС РФ поразили вагонное депо «Полтава» и стоянку БЭК под Одессой
Российские военнослужащие сегодня ночью продолжили атаковать железнодорожную инфраструктуру, а также порты и морские суда на Украине, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В Полтавской области поражено вагонное депо «Полтава». По данным ведомства, ВСУ использовали его территорию для хранения и ремонта военной техники.
В Одесской области под удар попали два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров (БЭК), стоянка БЭК, а также портовая инфраструктура, где хранили катера и готовили их к применению, следует из пресс-релиза.
На переходе морем атакован сухогруз. В Минобороны России заявили, что судно доставляло в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.