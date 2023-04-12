МИД РФ: консульский доступ к арестованному журналисту WSJ Гершковичу не связан со статусом незаконно удерживаемого

Вопрос о посещении арестованного по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) гражданина США Эвана Гершковича представителями посольства рассматривается, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Статус незаконно удерживаемого, присвоенный Вашингтоном, на предоставление консульского доступа не влияет, отметила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович

Фото: Соцсети Эвана Гершковича Эван Гершкович

Фото: Соцсети Эвана Гершковича

«Вопрос (посещения.— ''Ъ'') рассматривается и будет решен в надлежащее время в соответствии с консульской практикой и российским законодательством»,— заявила госпожа Захарова. «Присвоенный ему американскими властями статус в данном случае никакого значения не имеет»,— пояснила она.

О задержании господина Гершковича в Екатеринбурге ФСБ сообщила 30 марта. По ее данным, он собирал сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. Журналист арестован по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «Американскому журналисту придали статусности».

Мария Федотова