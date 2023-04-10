Санкции набирают ход

К апрелю 2023 года под санкции зарубежных стран попали 3,8 тыс. российских компаний и 8,2 тыс. граждан РФ, подсчитали аналитики сервиса для оценки комплаенс-рисков «Контур.Призма». До начала военной операции РФ на Украине в санкционных списках числилось 1,6 тыс. юрлиц и 2,7 тыс. физлиц. Однако на деле число компаний под санкциями заметно больше: из-за действия «правила 50%» ограничения распространяются на организации, более чем наполовину аффилированные с компанией, попавшей под прямые санкции. Таким образом, общее число подсанкционных юрлиц к апрелю превысило 12 тыс.

Треть компаний под первичными санкциями зарегистрированы в Москве и области — 1,5 тыс., в Санкт-Петербурге — еще 375, в Крыму — 151. «В первую очередь санкции затронули научно-исследовательские институты (сельскохозяйственные, ядерные, газовые), конструкторские бюро и сферу ВПК. Основная цель этих действий — ограничить доступ к зарубежным технологиям, оборудованию, которое используется на производстве, а также препятствовать продаже произведенных товаров за рубеж»,— отмечает руководитель проекта «Контур.Призма» Светлана Кирланова. Так, большинство ограничений введены против компаний, которые занимаются научными исследованиями и разработками — 327 юрлиц, организаций из сферы образования — 241 компания. На третьем месте — кредитные организации (91 юрлицо).

Пока темпы роста ограничений ускоряются плавно: за три месяца 2023 года под санкции попали 864 российских юрлица, в четвертом квартале 2022 года санкции ввели в отношении 724 компаний (см. график). В 2023 году темпы ввода первичных ограничений, вероятно, снизятся, но будут компенсированы, по мнению участников рынка, точечными ограничениями и ужесточением режима вторичных санкций — в результате сумевшие адаптироваться к ограничениям компании могут потерять уже новые каналы поставок. Уже в апреле ЕС намерен ввести новый пакет рестрикций, прежде всего направленный на ужесточение контроля за уже введенными ограничениями. В этих условиях эксперты рекомендовали государству отказаться от искусственного сокращения импорта и поощрять инициативы бизнеса для выстраивания новых цепочек стоимости (см. “Ъ” от 6 и 7 апреля).

Диана Галиева