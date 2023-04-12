«ВКонтакте» вышла вперед

«ВКонтакте» обогнала Telegram и YouTube по цифрам суточной аудитории. Согласно исследованию Mediascope, каждый день российскую социальную сеть посещают 53 млн человек. Мессенджер Павла Дурова по этому показателю в марте оказался на втором месте, американский видеохостинг — на третьем. При этом YouTube остается лидером по объему месячной аудитории. В марте она составила 93 млн человек. Это на 6 млн больше, чем у «ВКонтакте», и на 17 млн больше, чем у Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

О чем говорят эти показатели тем, кто зарабатывает на интернет-платформах? “Ъ FM” задал этот вопрос управляющему партнеру агентства PRT Глебу Сахраю: «Продукты абсолютно разные — каждый из них лидер в своем сегменте, а все вместе они конкурируют и за внимание людей, и за бюджеты каких-то брендов, организаций, рекламодателей, собственно. Поэтому они соревнуются даже не на одном, а на целых двух фронтах.

От этих показателей аудитории эффективность и стоимость размещений прямо не зависят. Но чем больше медиа потребляют, тем больше генерится инвентаря. Показывают страницу — на ней баннер, то же самое с видео. Кроме того, это несет важное психологическое преимущество, поскольку со стороны рекламодателя есть фактор принятия решения сердцем, когда он выбирает то, что сейчас растет. На протяжении года "ВКонтакте" двигается вперед.

Показатель лидерства по суточной или по месячной аудитории имеет значение для тех, кто зарабатывает на платформах. Если какой-то ресурс растет быстрее, у него сначала увеличатся цифры суточной аудитории. Например, логично, что YouTube пользуются меньшее количество раз в день, чем "ВКонтакте", может быть, даже не каждый день. Кто-то смотрит на YouTube длинные видео, а во "ВКонтакте" все-таки больше функционала, возможностей. Это еще и соцсеть. Люди заходят в соцсети чаще, чем на видеосервисы».

По сравнению с мартом прошлого года среднесуточная аудитория «ВКонтакте» выросла на 4 млн, YouTube — на 2 млн, а Telegram — на 10 млн. Но для брендов российская соцсеть остается стабильным каналом для общения с покупателями, отмечает вице-президент Inventive Retail Group, управляющей сетью магазинов конструкторов «Мир кубиков» Мария Голенкова:

«"ВКонтакте" всегда была и остается для нас важной площадкой с семейной аудиторией. Пользователи соцсети хорошо откликаются на разного рода активности, поэтому, если вы хотите, чтобы они были с вами в постоянном диалоге, нужно инициировать и контент, и конкурсы, и активности. В Telegram мы вышли только в прошлом году, пытаемся проработать эффективные инструменты по взаимодействию с аудиторией — там это получается гораздо сложнее.

В YouTube мы не занимаемся продвижением — только контентом обзоров с участием нашего розничного персонала. Мы делаем стримы, и аудитория на это очень классно откликается. "ВКонтакте" — стабильная площадка на текущий момент, но пока, к сожалению, без роста. Что касается общей динамики, у Telegram она гораздо более сильная, и, возможно, здесь мы увидим конкуренцию».

Mediascope также оценил аудиторию сервисов, которые принадлежат корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Так, Instagram ежедневно пользуются около 7 млн россиян. Чуть меньше 2 млн продолжают заходить в Facebook.

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Илья Сизов