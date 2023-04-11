«Вконтакте» обошла Telegram и YouTube по ежедневной аудитории в марте

По итогам марта ежедневная аудитория социальной сети «Вконтакте» составила 53,3 млн человек, опередив мессенджер Telegram и видеохостинг YouTube. Ежедневная аудитория YouTube достигла 50,7 млн человек, Telegram — 50,9 млн человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Mediascope.

По объему месячной аудитории по-прежнему лидирует YouTube с 93 млн человек. На втором месте находится «Вконтакте» с 86,9 млн пользователей, на третьем — Telegram с 76 млн.

Ежедневная аудитория «Одноклассников» в марте составила 20,8 млн человек, TikTok — 32,2 млн. В среднем ежедневная аудитория Instagram и Facebook (принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) составила 7,1 млн и 1,8 млн пользователей.

Олеся Павленко