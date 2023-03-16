VK заняла на облигации

В 2022 году VK увеличила объем займов в четыре раза, до 82,2 млрд руб. Таким образом, долг компании стал сопоставим с ее годовой выручкой, которая увеличилась на 19,3%, до 97,8 млрд. В холдинге рост расходов и заимствований объяснили инвестициями в развитие новых направлений, а также слияниями и поглощениями. Однако эксперты отмечают, что значительная часть средств в то же время потребовалась VK на выкуп еврооблигаций: в конце года компания выкупила 66% от всего выпуска конвертируемых облигаций с номинальной стоимостью $263 млн. На это, как сообщал «Ъ», она получила кредит от правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам 2022 года выручка группы VK выросла (.pdf) на 19,3%, до 97,8 млрд руб., основным источником роста выручки стала онлайн-реклама (выручка сегмента увеличилась на 29%, до 56,9 млрд руб.), показатель скорректированной EBITDA увеличился на 8,9%, до 20 млрд руб., рентабельность составила 20,4%. Совокупный убыток группы сократился год к году на 12,4 млрд руб., до 2,9 млрд руб. в 2021 году. В компании это объясняют реструктуризацией и оптимизацией активов группы, в частности выходом из СП со Сбербанком («О2О Холдинг»; владеет каршерингом «Ситидрайв» и службами доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе») и продажей международного игрового направления My.Games за $642 млн.

Ключевой момент в отчетности — рост долга, отметил старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин. Из отчета о движении денежных средств следует, что полученные займы в 2022 году составили 82,2 млрд руб. против 21 млрд руб. годом ранее. «Цифры сопоставимы с годовой выручкой 97,8 млрд руб., при этом нужно учитывать операционные расходы, которые компания несет из полученной выручки 83 млрд руб.»,— отмечает аналитик, добавляя, что финансовые расходы группы выросли с 4,2 млрд руб. в 2021-м до 12,4 млрд руб. в 2022-м.

«Основной бизнес — сегмент “социальные сети и контентные сервисы” — показывает двузначную динамику, но для выхода на устойчивую рентабельность логично было бы увидеть сокращение финансовых расходов и долга в целом»,— отмечает господин Нигматуллин.

В VK рост финансовых расходов и заимствований объяснили активным развитием холдинга: «Это инвестиции в развитие действующих и новых продуктов, активное маркетинговое продвижение, интенсивная работа холдинга на рынке слияний и поглощений». В 2022 году компания приобрела, в частности, разработчика коротких видео Movika, продакшн-студию Medium Quality. В сентябре компания объявила о сделке с «Яндексом», в рамках которой VK получила «Дзен» и «Яндекс.Новости», а «Яндекс» — Delivery Club.

В то же время VK, скорее всего, потратила значительную часть средств на выкуп облигаций, отмечает собеседник «Ъ» на IT-рынке. Из отчетности компании следует, что она выкупила около 66% от всего выпуска конвертируемых облигаций с номинальной стоимостью $263 млн в рамках реструктуризации, проводимой до конца 2022 года. В 2020 году компания разместила старшие необеспеченные конвертируемые облигации на Лондонской бирже на сумму $400 млн под 1,625% с погашением в 2025 году.

После начала военных действий на Украине зарубежные биржи (NASDAQ, LSE) приостановили торговлю акциями и глобальными депозитарными расписками (GDR) VK, «Яндекса» и Ozon. Согласно эмиссионной документации, при приостановке торгов более чем на определенное количество торговых дней подряд (для VK Company Limited — десять дней) возникает «событие делистинга» и у держателей конвертируемых облигаций этих компаний появляется право на их досрочное погашение. В апреле стало известно, что правительство выделило «Яндексу», VK и Ozon льготный кредит совокупно на 130 млрд руб. для выполнения обязательств компаний перед держателями их еврооблигаций.

Из отчетности VK также следует, что с учетом трансформации бизнеса сегмент «социальные сети и коммуникационные сервисы» был переформирован в «социальные сети и контентные сервисы».

Его частью стали такие проекты, как «VK Звонки», «VK Клипы» и «VK Видео» (выручка сегмента выросла на 22%, до 75,1 млрд руб., EBITDA выросла на 3,6%, до 25,3 млрд руб.). Ранее эти проекты находились в сегменте «Новые инициативы», который в четвертом квартале был переформирован в «новые бизнес-направления» (включает VK Play, RuStore, «Юлу», «VK Капсулу», голосовой помощник «Маруся» и др.). Выручка сегмента по итогам года составила 6,3 млрд руб., снизившись на 5,9%, убыток по скорректированному показателю EBITDA вырос на 66,3% и составил 4,3 млрд руб.

Количество разработчиков, зарегистрированных на площадке дистрибуции видеоигр VK Play, которая была запущена в апреле 2022 года, выросло в два раза в течение второго полугодия и достигло 600 в декабре 2022 года, следует из отчетности. В середине августа VK дала возможность разработчикам-физлицам публиковать игры на VK Play — к тому моменту, как отчитывалась компания, на площадке было зарегистрировано более 300 разработчиков. На конец четвертого квартала 2022 года на площадке было зарегистрировано в целом более 12 млн аккаунтов. Ежемесячная уникальная аудитория проекта за последние 30 дней 2022 года составила более 11 млн пользователей. Владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев назвал динамику роста понятной: «У российского разработчика остается мало площадок для самостоятельного издания игр».

Юлия Тишина, Юрий Литвиненко