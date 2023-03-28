VK расставляет сети

VK готовится к возможной блокировке серверов Google. Так источники Forbes объясняют решение компании развивать собственную сеть CDN. Это специальная система, которая ускоряет загрузку контента. Речь может идти, например, о популярных видео. Они копируются и размещаются на серверах у местных провайдеров, и, чтобы посмотреть ролик, пользователю не нужно ждать, пока он загрузится из дата-центра в другой стране. Его копия скачается быстрее, если физически сервер находится ближе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Одна из самых известных таких сетей — Google Global Cache. В прошлом году американская корпорация отключила несколько своих серверов в России. Первым об этом сообщил гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. Он считает, что риски полной блокировки существуют, и VK наверняка к этому готовится:

«Что Google сделает, в том числе неформально, с этими серверами, я не знаю, но железки трогать не будут. Вам CDN-технологии позволяют экономить на трафике, не перегружать сети. Когда корпорация отключит это программно, то останутся просто железки. Точно не будет возможности смотреть YouTube, потому что это сервис Google.

На Google Cache много всего подвязано. И чтобы все это не обвалилось, принято такое решение. Одним из аргументов в пользу отключения своих серверов является банкротство Google и отъем этих устройств. То, что делает VK, нужно для всего рунета в целом. Это единственный вариант минимизации потерь, если IT-гигант так поступит. Но сразу все заменить в любом случае не смогут — скорости при просмотре видео онлайн упадут».

В самой VK говорят, что развивают сеть CDN из-за резкого прироста аудитории и объемов трафика, который за прошлый год увеличился вдвое. Строительство собственных сетей — общий тренд на рынке, отмечает аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко. Проект может оказаться дорогим, но в перспективе принести компании доход, продолжает он: «Многие организации прилагают усилия по наращиванию сетей доставки контента — их немало.

У VK с собственным контентом, который она бы хотела доставлять без задержек, есть два варианта: либо подключаться к сетям российских партнеров и платить за это, либо строить свою сеть.

Может оказаться, что это даже большие расходы, чем аренда мощностей, но на то она и своя. VK знает, где и в каких объемах у нее востребован трафик, соответственно, может создавать сеть под свои интересы. А потом можно еще и услуги предоставлять, тем самым извлекать дополнительный доход, чтобы снизить стоимость развертывания и себестоимость использования данной сети для себя.

В данном случае мы должны говорить не столько о том, что CDN Google перестанет работать, сколько о том, что, например, регуляторы запретят использование YouTube и начнут его блокировать. Вот тогда может возникнуть всплеск интереса к VK. Если запрета не будет, то, скорее всего, эта нагрузка просто перераспределится на другие CDN-сети, имеющиеся в России».

Как писал “Ъ”, в прошлом году VK увеличила объем займов в четыре раза. Долг превысил 80 млрд руб. и приблизился к размеру годовой выручки. В компании объяснили это инвестициями в новые направления, слияниями и поглощениями.

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Илья Сизов