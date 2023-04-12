СПЧ обратилась к законодателям с просьбой разъяснить ряд вопросов по цифровизации воинского учета

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев поддержал создание единого реестра военнообязанных. Однако он попросил законодателей дать разъяснения по спорным вопросам, касающимся распространения цифровых повесток.
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«Безусловно, каждый военнообязанный должен прийти в военкомат по повестке. Никто не должен уклоняться от призыва. Служба в армии — это конституционный долг. Это важно, и мы поддерживаем создание такого реестра»,— сказал Валерий Фадеев. Его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.
Тем не менее глава СПЧ обратил внимание, что в связи с принятием закона возникают некоторые «логистические вопросы». Здесь он, например, упомянул ситуацию, когда у гражданина отсутствует аккаунт на портале «Госуслуги», через который будет вручаться цифровая повестка.
Он также задался вопросом: «Что делать, если нет смартфона и компьютера?» Валерий Фадеев указал, что таких «неоцифрованных» людей в России много, особенно «в глубинке». Глава СПЧ обратил внимание, что сомнения возникают и в отношении ограничений, которые начинают действовать после вручения повестки.
«А если человек болен и не годится для службы, а военкомат об этом не знает и высылает повестку? А если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт? Он вернется и уже попадет под ответственность?» — привел примеры возможных ситуаций глава СПЧ.
Господин Фадеев также прокомментировал слова главы Минцифры Максута Шадаева о том, что уведомление о повестке на «Госуслугах» можно будет отключить. «Будет ли в таком случае наступать ответственность за неявку?» — спросил он.
Закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета и разрешающий оповещать призывников с помощью электронных повесток, вчера, 11 апреля, сразу во втором и третьем чтениях приняли депутаты Госдумы. Сегодня, 12 апреля, закон одобрил Совет федерации.
Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Не думай о повестках свысока».