Госдума одобрила законопроект об электронных повестках и реестре военнообязанных

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон о создании единого электронного реестра воинского учета. Парламентарии приняли поправки, которые, среди прочего, предполагают запрет на выезд, управление транспортом и некоторые имущественные операции для граждан, получивших повестки, но не явившихся по ним.

Согласно закону, неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня, обозначенного для явки в повестке, повлечет за собой:

запрет на выезд из РФ (поправка внесена в Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»);

запрет на государственную регистрацию в качестве ИП;

запрет на постановку на учет в налоговом органе физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»;

приостановку прав на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав;

ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами;

запрет на государственную регистрацию транспортных средств;

отказы в заключении кредитного договора, договора займа.

В единой базе данных призывников, создание которой также оговаривает документ, окажутся личные и паспортные данные военнообязанного, ИНН и номер СНИЛС, место регистрации и место фактического пребывания, информация о наличии иностранного гражданства или ВНЖ, сведения о месте работы, образовании и состоянии здоровья.

Часть этих сведений о военнообязанных, согласно предложенным нормам, в военкомат должен будет передать работодатель. Также его обяжут оповещать подчиненных о повестках и сообщать военкоматам о гражданах, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете (и вручать им направления в комиссариаты).

Данные о перемене места жительства и наличии судимости (или уголовного преследования) комиссариатам будут передавать органы внутренних дел. Предполагается, что структуры будут использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Как и работодатели, МВД обязаны будут направить в военкомат гражданина, не состоящего, но обязанного состоять на воинском учете.

Информацию из единого федерального регистра, который создали в 2020, а также из реестров ЗАГСа через СМЭВ в военкоматы должна будет передавать федеральная налоговая служба (ФНС). Фонд пенсионного и социального страхования РФ обяжут передавать данные о признании граждан инвалидами. Общие сведения о состоянии здоровья, согласно закону, будут передавать медорганизации.

Предполагается также, что суды передадут в комиссариаты данные о приговорах в отношении военнообязанных, ЦИК — информацию о депутатском статусе, образовательные организации — сведения о том, что гражданин проходит обучение в той или иной форме.

Новость дополняется.