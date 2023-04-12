Премьер Украины Шмыгаль допустил начало контрнаступления ВСУ летом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина начнет контрнаступление, когда будет к нему готова. Он добавил, что союзники Украины не оказывают на нее давление по вопросу контрнаступления. По его словам, оно может начаться летом.

«Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров относительно начала наступления. Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть на 100 и даже больше процентов готовым к этому»,— сказал Денис Шмыгаль в интервью американской газете The Hill.

Господин Шмыгаль добавил, что для готовности к наступлению Украине необходимо больше артиллерии, боеприпасов, ракет и танков. По его словам, военным также нужны истребители.

C начала 2023 года Украина не раз просила о поставках американских истребителей F-16. Президент США Джо Байден говорил, что Украина пока не нуждается в них, и отказывал в поставках.

В феврале The New York Times со ссылкой на источники писала, что Белый дом рассматривает возможность разработки соглашения по реэкспорту F-16. Такую возможность допускали в Эстонии. 11 апреля и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что ожидает согласования поставок истребителей Украине с союзниками до лета.

18 марта Словакия и Украина подписали соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29. Позже стало известно, что Киеву уже направили четыре единицы. 3 апреля в Польше cообщили о передаче первой партии МиГ-29.

Олеся Павленко