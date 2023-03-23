Словакия сообщила об отправке четырех истребителей МиГ-29 на Украину

Словакия отправила четыре самолета МиГ-29 на Украину, поставку остальных девяти истребителей осуществят в ближайшие недели, сообщила представитель министерства обороны Словакии Мартина Какащикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David W Cerny / Reuters Фото: David W Cerny / Reuters

«Первые четыре истребителя МиГ-29 благополучно переданы ВСУ... В ближайшие недели будут переданы остальные самолеты»,— сказала госпожа Какащикова (цитата по AFP).

18 марта Словакия подписалаа с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов противовоздушной обороны «Куб». Готовность отправить Киеву истребители МиГ-29 выражала и Польша. 16 марта Польша передала ВСУ четыре самолета. По словам президента республики Анджея Дуды, Польша готовит к передаче еще несколько истребителей.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов