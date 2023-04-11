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Коммерсантъ FM
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Глава Минобороны Дании заявил о планах до лета согласовать с союзниками передачу истребителей Украине

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что, согласно его ожиданиям, решение королевства совместно с союзниками передать Украине западные истребители будет принято до лета. Он связал это с тем, что поставки советских истребителей МиГ-29 со стороны Польши и Словакии уже начались.

Господин Поульсен заявил, что решение занимает много времени, поскольку требует согласия всех сторон. «Дания не будет делать этого одна. Мы должны сделать это вместе с несколькими странами. Мы также обсудим эту ситуацию с США»,— приводит слова Троэльса Лунда Поульсена AFP.

C начала 2023 года Украина просила о поставках американских истребителей F-16. Президент США Джо Байден неоднократно утверждал, что Украина не нуждается в оружии подобного типа.

Тем временем в феврале The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США рассматривает возможность разработки соглашения, позволяющего другим странам реэкспортировать F-16. Такую возможность допустили в Эстонии.

18 марта Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29, позднее сообщалось, что четыре единицы уже отправлены. Польша cообщила о передаче первой партии МиГ-29 3 апреля.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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