Польша передала Украине несколько МиГ-29

Польша направила несколько истребителей МиГ-29 Киеву, сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. По его словам, передача первой партии истребителей завершена.

«Несколько "МиГов" уж отправлено, насколько я знаю»,— сказал Марчин Пшидач в эфире радио RMF FM. «По моей информации, этот процесс уже закончился, в смысле передача первой части»,— добавил он.

На вооружении в Польше состоит 28 МиГ-29, их планируют заменить на западные истребители. 16 марта президент Польши Анджей Дуда рассказал о планах передать первые МиГ-29 Украине в ближайшее время. Он пояснял, что остальные истребители проходят сервисное обслуживание и также будут поставлены на Украину. Позже замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский добавил, что не все истребители будут переданы Украине сразу.

О том, что происходит на 404-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко