Владимир Путин сообщил о нехватке в стране рабочих рук

Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по экономическим вопросам. В своей речи глава государства заявил, что российская экономика продолжает активно развиваться и есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше расти. Владимир Путин отметил, что инфляция в РФ по итогам апреля может опуститься ниже 3%.

При этом глава государства заявил, что в России по многим направлениям не хватает рабочих рук. В этой связи президент предложил решить три главные задачи: во-первых, нужно использовать кадровый потенциал регионов, где пока сохраняется высокий уровень безработицы; во-вторых, нужно внедрять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере; в-третьих, важно увеличить инвестиции в подготовку специалистов по самым важным, востребованным профессиям.

По словам Владимира Путина, правительство на фоне позитивной статистики значительно улучшило прогноз социально-политического развития страны. Глава государства напомнил, что при подготовке бюджета на 2023 год правительство исходило из ожидаемого снижения ВВП на 0,8% в текущем году.

Кроме того, президент заявил, что к концу второго квартала текущего года в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы на фоне роста цен на топливо. Владимир Путин сообщил, что в первом квартале 2023 года поступления в бюджет превысили 13 трлн руб., среди них ненефтегазовые увеличились год к году на 1,4 трлн руб., а нефтегазовые сократились примерно на 1,3 трлн руб.

Владимир Путин также отметил возникновение дисбалансов на рынке недвижимости. «Происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки»,— заявил президент.

В ходе совещания Владимир Путин также предложил правительству вместе с Банком России оценить работу ограничений на вывоз капитала и влияние этой инициативы на экономику. По мнению президента, введенные ЦБ ограничения позволили снизить угрозы для финансовой системы РФ.

Глава государства подчеркнул, что для российской экономики никуда не делись внешние факторы риска, поэтому было бы неправильно расслабляться и пускать ситуацию на самотек.

По оценке Международного валютного фонда, безработица в России по итогам 2022 года составила 3,9%, а в текущем году может снизиться до 3,6%. По данным Минэкономики, в феврале безработица в РФ достигла исторического минимума — 3,5% от рабочей силы. Глава ведомства Максим Решетников полагает, что рекорды минимума безработицы будут показаны и дальше.

14 марта Владимир Путин посетовал на то, что нехватка высококвалифицированных специалистов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса сказывается на сроках выполнения гособоронзаказа. По оценкам кадровых агентств, с которыми ознакомился «Ъ», спрос на работников в России по итогам первого квартала 2023 года остается высоким. В числе дефицитных кадров — обладатели рабочих и инженерных специальностей, занятые в АПК, а также специалисты, связанные с импортозамещением и санкциями.

Подробнее — в материале «Каждый труд у нас в почете».

Эрдни Кагалтынов