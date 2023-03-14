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Коммерсантъ FM
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Путин: дефицит кадров в ОПК мешает выполнять гособоронзаказ

Президент РФ Владимир Путин посетовал на то, что нехватка высококвалифицированных специалистов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса сказывается на сроках выполнения гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом глава государства сказал на встрече с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ.

«Мешает, да. Но, вы знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться: все хорошо, можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем»,— указал господин Путин.

Для расширения кадрового потенциала, уверен президент, необходимо вести системную работу по повышению уровня зарплаты и решению жилищных вопросов. «Сейчас многие предприятия работают практически в три смены, и не хватает специалистов, особенно высококлассных специалистов»,— сказал президент.

Также Владимир Путин сообщил, что Минпромторг передал Минобороны список приоритетных профессий, представители которых могут получить отсрочку от службы в армии.

В ноябре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ГОЗ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза. По словам министра, это позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%. А уже в марте текущего года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в случае объявления военного положения в компаниях, срывающих сроки гособоронзаказа, будет вводиться внешнее управление.

Григорий Лейба

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