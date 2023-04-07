Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Решетников: низкая безработица в России будет обновлять рекорды

Глава Минэкономики Максим Решетников полагает, что низкая безработица в России сохранится надолго. По его прогнозам, рекорды минимума безработицы будут показаны и дальше.

Максим Решетников

Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Предстоит работать в условиях жесткого рынка труда для работодателей. У нас действительно низкий уровень безработицы и вполне возможно, что рекорды минимума безработицы будут показаны дальше. Мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго»,— сказал господин Решетников на форуме инфраструктуры поддержки «Мой бизнес».

В январе 2023 года безработица в России обновила исторический минимум в 3,6%. В феврале уровень безработицы вновь достиг исторического минимума — 3,5% от рабочей силы.

В феврале в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщали, что к концу 2022 года число зарегистрированных безработных составило 564 тыс. человек — на 30% меньше, чем годом ранее (777 тыс. человек). По данным Росстата, феврале 2020 года безработица составляла 4,6%, 2019-го — 4,9%, в феврале в 2018 и 2017 — 5,0% и 5,6%.

В марте 2023 года Госдума в первом чтении приняла новую версию закона «О занятости населения РФ». По замыслу авторов, законопроект поможет бороться с безработицей, которая и так сейчас на историческом минимуме. Законопроект регламинтирует трудоустройство молодежи и предлагает расширить доступ к услугам государственных центров занятости.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...