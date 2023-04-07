Решетников: низкая безработица в России будет обновлять рекорды

Глава Минэкономики Максим Решетников полагает, что низкая безработица в России сохранится надолго. По его прогнозам, рекорды минимума безработицы будут показаны и дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Предстоит работать в условиях жесткого рынка труда для работодателей. У нас действительно низкий уровень безработицы и вполне возможно, что рекорды минимума безработицы будут показаны дальше. Мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго»,— сказал господин Решетников на форуме инфраструктуры поддержки «Мой бизнес».

В январе 2023 года безработица в России обновила исторический минимум в 3,6%. В феврале уровень безработицы вновь достиг исторического минимума — 3,5% от рабочей силы.

В феврале в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщали, что к концу 2022 года число зарегистрированных безработных составило 564 тыс. человек — на 30% меньше, чем годом ранее (777 тыс. человек). По данным Росстата, феврале 2020 года безработица составляла 4,6%, 2019-го — 4,9%, в феврале в 2018 и 2017 — 5,0% и 5,6%.

В марте 2023 года Госдума в первом чтении приняла новую версию закона «О занятости населения РФ». По замыслу авторов, законопроект поможет бороться с безработицей, которая и так сейчас на историческом минимуме. Законопроект регламинтирует трудоустройство молодежи и предлагает расширить доступ к услугам государственных центров занятости.

Анастасия Ларина