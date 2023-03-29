Снижение ВВП в феврале замедлилось до 3,1% в годовом выражении

Спад ВВП в феврале текущего года составил 3,1% в годовом выражении, следует из оценки (.pdf) Минэкономразвития. В январе ВВП снижался на 3,2%, в декабре 2022 года — на 4,2%. По данным ведомства, в феврале ВВП остался на уровне января с учетом сезонного фактора.

Инфляция в феврале текущего года составила 11% (в январе 11,8%). В годовом выражении рост цен замедлился до 4,3%, говорится в отчете.

Рост промышленного производства в феврале составил 0,2%, в годовом выражении падение промпроизводства замедлилось с –2,4% до –1,7%.

По подсчетам Минэкономразвития, уровень безработицы в феврале достиг исторического минимума — 3,5% от рабочей силы (3,6% в январе).

23 марта глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство ожидает в текущем году рост ВВП выше чем 0,1% или 0,2%. Согласно официальным прогнозам Минэкономразвития от сентября 2022 года, ВВП РФ в 2023 году сократится на 0,8%, а в 2024-м вырастет на 2,6%. Банк России ожидает динамику ВВП в этом году от –1% до +1%.

Эрдни Кагалтынов