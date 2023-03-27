Каждый труд у нас в почете

Спрос на работников в России по итогам первого квартала 2023 года остается высоким, следует из данных кадровых агентств. Многие компании адаптировались к новой ситуации и «разморозили» планы найма. В числе дефицитных кадров — обладатели рабочих и инженерных специальностей, занятые в АПК, а также специалисты, связанные с импортозамещением и санкциями. По прогнозам экспертов, без новых экономических шоков активность работодателей до конца года сохранится. Это, впрочем, мало отразится на зарплатах: они растут вяло и по итогам года, вероятно, сократятся в реальном выражении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В первом квартале 2023 года рынок труда демонстрировал высокий спрос на рабочую силу, свидетельствуют оценки кадровых агентств. По данным опроса сервиса «Работа.ру» (300 работодателей из всех регионов РФ), 61% респондентов в первом квартале сохранили или расширили штат, 15% открыли новые направления деятельности, 13% — увеличили число клиентов (cтолько же – потеряли).

Работодатели в первые месяцы года активно искали сотрудников, подтверждает партнер компании Cornerstone Ольга Ворошилова. Директор Ventra HR Services Юрий Ефросинин также отмечает рост спроса на сотрудников, хотя и указывает, что компании «осторожно подходят к найму». «Многие вошли в новый год с "размороженным" наймом и возможностью принимать сотрудников на новые ставки,— отмечает управляющий консультант компании Get experts Екатерина Котова.— Это говорит о растущей адаптации рынка к экономической турбулентности: многие выработали для себя новую стратегию развития, сформировали новые портфели продуктов, составили маршрутизацию и перешли к активным действиям».

Игорь Поляков из ЦМАКП отмечает, что в январе совокупный спрос на рабочие места (учитывает число занятых и свободных вакансий) достиг рекордного значения в 74,7 млн человек. «Можно предполагать, что в феврале и марте спрос на труд, хоть и снизился, все равно оставался на высоком уровне»,— говорит он. Напомним, уровень безработицы в январе обновил исторический минимум, опустившись до 3,6%.

С учетом активности работодателей ряд специальностей давно стал дефицитным. Так, респонденты «Работы.ру» сообщили о нехватке представителей рабочих профессий. По оценке заведующего лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергея Цухло, в марте баланс планов найма у промышленников достиг максимума за 14 лет. «Очень тяжело закрывать вакансии, например, главного инженера, главного технолога»,— добавляет Ольга Ворошилова. Дефицит специалистов есть и в АПК, и в узкопрофильных нишах, связанных с «работой» с санкциями, взаимодействием с зарубежными компаниями и импортозамещением, отмечает Екатерина Котова.

При этом нехватка рабочих рук не вызвала массового роста зарплат. По оценке «Работы.ру», в первом квартале их повышала лишь треть компаний (31%). «В деньгах» вакансии не растут, подтверждает Ольга Ворошилова. Впрочем, по словам Екатерины Котовой, растет число контрофферов, когда компании перекупают необходимых им специалистов. Эксперты полагают, что к концу года ситуация на рынке труда, скорее всего, мало изменится. «Рынок вошел в новый режим, для которого характерны крайне высокий уровень вакансий и крайне низкий уровень безработицы»,— говорит замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников. В то же время он не исключил, что в случае нового экономического шока работодатели будут оптимизировать расходы на оплату труда традиционным способом — сокращая рабочее время или переменную часть зарплат. Юрий Ефросинин полагает, что прирост зарплат к концу года составит 8–12%. По прогнозу же ЦМАКП рост зарплат в этом году не сможет обогнать инфляцию: спад реальных зарплат составит 0,2%-1,2%.

Анастасия Мануйлова