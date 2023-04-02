The Wall Street Journal потребовала от России освободить Эвана Гершковича

Редакция американской The Wall Street Journal назвала жестоким оскорблением свободной прессы арест своего журналиста Эвана Гершковича в России. Газета потребовала освободить его.

«The Wall Street Journal требует немедленно освободить нашего коллегу Эвана Гершковича, выдающегося журналиста, который был задержан при осуществлении репортерской деятельности в России»,— говорится в сообщении газеты. Пресс-релиз опубликован на сайте издательской фирмы Dow Jones (издатель WSJ).

Газета считает, что задержание господина Гершковича «должно вызвать возмущение всех свободных людей и правительств по всему миру». «Ни один репортер никогда не должен быть задержан за то, что он просто выполняет свою работу»,— говорится в сообщении.

Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. 31 марта Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). По данным ФСБ, журналист собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. WSJ отвергла подозрения в шпионаже в отношении своего журналиста.

Подробности о деле Эвана Гершковича читайте в материале «Ъ» «От ЧВК до УК».

Леонид Уварчев