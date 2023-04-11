Госстоительство

Несмотря на пессимистичные прогнозы, ограничения на поставки в РФ техники не слишком задержали развитие инфраструктуры хранения данных. Аналитики и участники рынка говорят, что по итогам 2022 года число стойко-мест в коммерческих дата-центрах выросло на 10,8%, а в 2023 году увеличится еще на 7,4%. Спрос на мощности растет как у госорганов, так и у компаний, крупнейшие операторы ЦОД возобновляют приостановленные крупные стройки. Но вместе с тем инженерные и технологические компоненты для дата-центров дорожают: за последний год цены увеличились на 20–40% и на рынке ожидают продолжения роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2022 году количество введенных в эксплуатацию стойко-мест в дата-центрах увеличилось на 10,8%, достигнув 58,3 тыс., сообщили “Ъ” в агентстве iKS-Consulting. В основном дополнительные мощности введены в Московском регионе — 4,5 тыс. По прогнозам ведущего консультанта агентства Станислава Мирина, в 2023 году число стойко-мест вырастет еще на 7,4%, до 62,6 тыс.

С этими оценками согласен президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев: «Рынок рос и растет. До начала СВО ежегодные темпы составляли 10–15%, сейчас они замедлились до 7%. Думаю, что на ежегодный прирост в 10–15% мы выйдем к 2025 году». Господин Дорофеев добавляет, что число дата-центров будет увеличиваться за счет спроса госорганов, а также цифровизации бизнеса. Источник “Ъ” в отрасли полагает, что большую часть госзаказа на размещение в дата-центрах, который обеспечивает значительную долю спроса, «традиционно заберет "Ростелеком", который заранее строит под госнужды».

После начала военных действий на Украине и введения ограничений на поставку в России техники крупнейшим российским оператором ЦОД пришлось пересмотреть планы. Так, в июне 2022 года «Ростелеком-ЦОД» остановил проекты по строительству дата-центров в регионах. Одной из причин стала нехватка комплектующих, включая системы охлаждения, и источников бесперебойного питания (см. “Ъ” от 28 апреля и 27 июня 2022 года).

Но уже в сентябре «Яндекс» объявил о строительстве ЦОД на 3,8 тыс. стоек в Калуге, запуск первой зоны планируется в первом полугодии 2023 года. В декабре «Атомдата-Иннополис» нашел подрядчика для строительства дата-центра в Татарстане, планируя ввести первую очередь на 1 тыс. стоек в декабре 2023 года. Развитие возобновил и «Ростелеком-ЦОД»: там сообщили “Ъ” о запуске нового дата-центра в Москве. По словам представителя компании, сейчас в строй введено 512 стоек, еще 512 планируется запустить до конца года. Общая емкость ЦОД составит 2 тыс. стоек.

По словам собеседника “Ъ” в отрасли, серьезных трудностей со ввозом серверного оборудования сейчас нет. «Были проблемы с зарубежным климатическим оборудованием,— подтверждает он,— но теперь мы стабильно получаем как комплектующие, так и само оборудование: из Китая, Турции и от европейских компаний, которые продолжают работать с Россией».

В то же время строительство дата-центров по итогам прошлого года подорожало из-за того, что операторам «пришлось переходить на решения, альтернативные тем, которые больше не поставляются в Россию из-за санкций», признает господин Мирин: «Из-за недоступности заложенных в проекты источников бесперебойного питания, систем охлаждения и т. д. приходилось переделывать проекты под другое оборудование, что приводило к росту общей стоимости». Рост затрат на строительство дата-центров Ассоциация участников отрасли ЦОД прогнозировала еще в мае 2022 года (см. “Ъ” от 28 мая 2022 года).

Стоимость инженерных и технологических компонентов для дата-центров увеличилась в среднем на 20–40% в зависимости от бренда, а импортные сервера подорожали не менее чем на 30%, иногда вдвое, уточняет основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков. Более того, подчеркивает он, почти вдвое увеличилась цена и на отечественные решения. «Российские компании начали поднимать стоимость оборудования из-за отсутствия конкуренции, а также обязанности госкомпаний закупать отечественную технику»,— поясняет господин Кулаков. По его мнению, стоимость иностранного оборудования к концу 2023 года увеличится еще на 20% из-за инфляции и роста курса доллара.

Тимофей Корнев, Никита Королев