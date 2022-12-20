Ударные стойки Казахстана

Российские операторы дата-центров выходят на рынок Казахстана, ориентируясь в том числе на российский бизнес, который после начала военных действий на Украине релоцировался в СНГ. Так, RuVDS вложила 50 млн руб. в развитие двух дата-центров в Алма-Ате и Астане. Мощности дата-центров в ближнем зарубежье увеличили Сбербанк и «Яндекс». Но пока в СНГ спрос со стороны местного бизнеса только формируется, а компании с российскими корнями скорее будут пользоваться услугами западных провайдеров, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Российский хостинг-провайдер RuVDS запускает дата-центры в Казахстане, в Алма-Ате и Астане, совместно с местным «Транстелекомом». Инвестиции в проект, пояснили в RuVDS, составят 50 млн руб. Средства пойдут в том числе на закупку серверного оборудования и обустройство герметичных зон. Общая площадь дата-центров составляет около 500 кв. м. Они будут интересны российским клиентам, работающим в регионе, надеется основатель и гендиректор RuVDS Никита Цаплин. По его словам, качество сервиса улучшится за счет сокращения времени отклика, «сайты и приложения, ориентированные на потребителя в Казахстане, будут работать быстрее». В «Транстелекоме» не ответили “Ъ”.

RuVDS (ООО «МТ Финанс») зарегистрирована в 2015 году, входит в топ-20 поставщиков IAAS-услуг (Infrastructure as a Service — инфраструктура как услуга) по версии CNews. Сейчас, по данным компании, у RuVDS десять дата-центров в России и за границей (Лондон, Цюрих, Франкфурт). Никита Цаплин владеет 90%, еще 10% у Яны Березкиной. По данным Kartoteka.ru, выручка компании за 2021 год составила 109,6 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб.

В июне свой третий дата-центр в Казахстане запустил Сбербанк, он проектировался для обеспечения непрерывности работы систем «в случае землетрясения или другой чрезвычайной ситуации». В банке не ответили на запрос “Ъ”. Также в Казахстане работает «Яндекс», у его облачного сервиса несколько сотен клиентов, сообщил коммерческий директор Yandex Cloud Александр Черников. Другие участники рынка отказались от комментариев.

Тема экспансии за рубеж в последнее время крайне популярна среди российских участников рынка — «это общее окно возможностей, и я бы не рассматривал опору на релоцированный бизнес как единственный вариант», отмечает президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. Существенным преимуществом выступает «наработанная на отечественном рынке экспертиза», опережающая местную на несколько лет, «но бизнес-схемы в любом случае должны учитывать местную специфику, законодательство и спрос на услуги», добавляет он.

Россия в 2022 году возглавила список стран, из которых уехали представители бизнеса для создания компаний за границей и чьи компании относятся к «единорогам» (стартапам, которые не более чем за десять лет с момента основания достигли оценки $1 млрд и остаются в собственности своих создателей не менее чем на три четверти; см. “Ъ” от 19 декабря). Правительство Казахстана, со своей стороны, еще летом обсуждало создание благоприятных условий для релокации в республику бизнеса, прекратившего работу в России (см. “Ъ” то 14 июня). Поток россиян в страну резко усилился после объявления в конце сентября в РФ мобилизации.

Рынок в СНГ «находится на этапе формирования», отмечает основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков. «Его развитие будет тесно связано с ростом экономик этих стран. Пока местный бизнес не даст настоящий стимул, рынок СНГ сложно называть быстрорастущим»,— добавляет он. Пока Казахстан — небольшой рынок, который практически полностью поделен между локальными игроками, а ориентир на компании, которые переносят бизнес из России, «выглядит сомнительно», считает Павел Кулаков. «Переезжающие компании могут использовать услуги как местных провайдеров, так и западных, которые в Казахстане продолжают работать»,— говорит он. По мнению собеседника “Ъ” на IT-рынке, российским провайдерам дата-центров сейчас перспективнее рассматривать ОАЭ, Индию и Турцию, в то время как в СНГ «мало средств и нет культуры потребления высокомаржинальных услуг».

Татьяна Исакова