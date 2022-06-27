Данные стремятся к центру

«Ростелеком-ЦОД» замораживает региональные проекты в пользу Центрального округа из-за неблагоприятной экономической ситуации и дефицита необходимого для строительства импортного оборудования. Некоторым конкурентам компании пока удается найти технику и продолжать проекты. Участники рынка, которых не затронули санкции, могут иметь преимущество перед «Ростелекомом», признают эксперты. Но в целом они ожидают снижения коммерческого спроса на дата-центры из-за остановки проектов цифровизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Один из крупнейших игроков на российском рынке вычислительных мощностей «Ростелеком-ЦОД» прекращает строительство дата-центров в регионах, рассказал “Ъ” источник и добавил, что в июне свой пост покинул гендиректор DataLine (принадлежит «Ростелекому») Юрий Самойлов. В компании подтвердили, что экспансия в регионы приостановлена, «чтобы дождаться стабилизации ситуации на рынке». Глава дирекции по интеграционным проектам «Ростелеком-ЦОД» Сергей Крюков уточнил, что компания сосредоточена на завершении строек в Москве и Петербурге.

Среди других городов, где «Ростелеком» планировал наращивать мощности, были Екатеринбург и Удомля (см. “Ъ” от 11 ноября 2021 года). Но сейчас компании важнее «сдать те проекты, которые уже близки к завершающей стадии», полагает ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. Он отметил, что пока нельзя оценить перспективы восстановления экспансии: «Не до конца ясно, что будет происходить как с техническим обеспечением, так и со спросом на услуги ЦОДов: он определяется количеством устанавливаемых их клиентами серверов, а их официальный ввоз в страну ограничен».

В конце апреля в Московском регионе, на который приходится 72% российского рынка дата-центров, осталось всего 800 свободных стойко-мест. Цены на их аренду выросли в среднем на 25% (см. “Ъ” от 28 апреля). При этом в отрасли обостряется дефицит комплектующих для строительства дата-центров и поддержки действующих, которые ранее закупались у зарубежных производителей: Schneider Electric, Stulc, Vertiv. В 2021 году рынок услуг ЦОД в России достиг порядка 48,5 тыс. стоек. В числе крупнейших участников были «Ростелеком», DataPro, IXcellerate, Selectel, МТС, «Крок».

Руководитель направления ЦОД «Крок» Сергей Махлин рассказал, что заказчики компании столкнулись с беспрецедентной ситуацией: с одной стороны, есть потребности в развитии цифровой инфраструктуры, с другой — сложности с поставками оборудования. В результате «часть клиентов взяли паузы, чтобы понаблюдать за развитием ситуации».

Но далеко не все участники рынка коммерческих ЦОД останавливают проекты. Директор по инфраструктуре Selectel Алексей Еременко говорит, что компания не корректировала планы ввода новых стоек и выполняет их. Развитие инфраструктуры МТС также идет по плану, говорят в компании: «Мы находим замену оборудованию, которое стало или может стать недоступным».

Оборудование, необходимое для строительства дата-центров, сейчас невозможно покупать у традиционных западных поставщиков, объясняет основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков. По его словам, часть комплектующих, заказанных еще в прошлом году для уже строящихся проектов, просто не доехала — автоматические выключатели, блоки вентиляторов, дизельные двигатели и т. д. «С серверным оборудованием еще больше сложностей: возможна поставка очень небольшими, ограниченными партиями. Наиболее доступный вариант доставки — по железным дорогам, но, например, путь из Владивостока до Москвы имеет ограниченную пропускную способность, и сейчас график доставок расписан до осени»,— объясняет господин Кулаков.

Компании с достаточными денежными или техническими ресурсами, которых при этом санкции не затронули напрямую, имеют преимущество над «Ростелекомом», считает президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. Окончательного переформатирования рынка, по его оценкам, можно ожидать в течение двух лет, при этом на процесс будет влиять государство: «Коммерческий спрос в условиях падения будет замещаться государственным — очевидно, по более низким тарифам. Исходя из этого, и затраты на решения будут ниже».

Татьяна Исакова, Юрий Литвиненко