Серверы не проявили стойкости

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В Московском регионе, на который приходится до 70% российского рынка дата-центров, осталось всего 800 свободных стойко-мест, в то время как годом раньше в первом квартале их число составляло 2,86 тыс., подсчитали в iKS-Consulting. Цены на аренду мест для владельцев оборудования выросли на 25%. Строительство новых помещений осложняется отсутствием европейских комплектующих, в частности систем охлаждения. Операторы пытаются перейти на российское оборудование, но пока не удовлетворены его качеством и сроками поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом iKS-Consulting о ситуации на рынке коммерческих ЦОД в Московском регионе, на который приходится 72% всего российского рынка colocation (размещение оборудования заказчика на площадях подрядчика). Из него следует, что сейчас в регионе осталось только 800 свободных стойко-мест — это самый низкий показатель с 2018 года. На конец первого квартала 2021 года их было 2,86 тыс. В iKS-Consulting также подчеркивают, что все операторы коммерческих ЦОД пересмотрели планы по вводу новых мощностей, часть ранее заявленных крупных проектов поставлена на паузу.

По итогам первого квартала цена на услугу colocation, по оценке iKS-Consulting, у операторов коммерческих ЦОД уже выросла в среднем на 25% и продолжит увеличиваться. По мнению гендиректора «Либерум Навитас» (занимается проектированием и строительством ЦОД) Айрата Мустафина, к июню цена на аренду стойко-мест может вырасти еще на 30–35%.

В 2021 году рынок услуг ЦОД в Московском регионе, по данным iKS-Consulting, составил порядка 20 млрд руб. и 37 тыс. стоек. Весь рынок в 2021 году достиг порядка 48,5 тыс. стоек. В число крупнейших участников рынка входят «Ростелеком», DataPro, IXcellerate, Selectel и МТС.

Рост цен на стойко-места связан с повышенным спросом со стороны компаний, которые на фоне санкций и ухода зарубежных поставщиков облачных услуг с российского рынка решили перенести в страну инфраструктуру хранения данных из зарубежных сервисов. О том, что российские поставщики услуг облачных сервисов, потеряв западных конкурентов, начали поднимать цены, стало известно в конце марта (см. “Ъ” от 23 марта). Рост тарифов на тот момент достиг 60–80%.

В то же время в отрасли обостряется дефицит комплектующих для строительства новых дата-центров и поддержки действующих, которые ранее закупались у зарубежных производителей (Schneider Electric, Stulc, Vertiv). По словам президента Ассоциации участников отрасли ЦОД Игоря Дорофеева, не хватает, например, систем охлаждения и источников бесперебойного питания (ИБП): «Участники рынка переориентируются на российских производителей. Потенциально они могут удовлетворить спрос, но на это необходимо время». С дефицитом холодильного оборудования уже столкнулась и пищевая промышленность (см. “Ъ” от 21 апреля).

Азиатские поставщики не смогут быстро стать качественной заменой европейским, например, в части промышленных кондиционеров, говорит гендиректор дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков: «Также ряд азиатских заводов работают по лицензиям европейских и американских производителей и были вынуждены приостановить поставки».

Гендиректор сети столичных дата-центров 3data Илья Хала подтверждает, что российские операторы ЦОД пытаются перейти на российское оборудование, но сделать это затруднительно: «С ИБП ситуация неплохая. Хуже всего сейчас с холодильным оборудованием — чиллерами и фреонными системами. Их на рынке крайне мало, и они отстают по характеристикам от качественных зарубежных». Топ-менеджер отмечает, что переход осложнен тем, что поставки могут растягиваться до шести-девяти месяцев.

Впрочем, несмотря на длительные сроки и проблемы с качеством продукции, спрос со стороны операторов ЦОД на российское оборудование растет. Гендиректор компании «Рефкул» (производит климатическое оборудование) Алексей Морозов рассказал, что компания фиксирует четырехкратный рост спроса со стороны рынка ЦОД по сравнению с прошлым годом: «К концу года он может быть и десятикратным». Он признает, что компания «в силу инфляции» подняла цену на оборудование на 25–30%.

Татьяна Исакова, Никита Королев