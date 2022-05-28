Центры обработки денег

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Затраты на строительство новых центров обработки данных (ЦОД) в Московском регионе — как денежные, так и временные — в ближайшие годы могут вырасти в полтора-два раза, сообщает Ассоциация участников отрасли ЦОД. Это связано в том числе и с тем, что решения от ушедших из России вендоров приходится замещать набором компонентов от разных поставщиков. При этом в отрасли ожидают роста выручки за счет клиентов, которым стали недоступны зарубежные облачные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собирать ЦОДы придется из оборудования разных поставщиков, а это долго и дорого

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Собирать ЦОДы придется из оборудования разных поставщиков, а это долго и дорого

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с аналитической запиской Ассоциации участников отрасли ЦОД с оценкой рынка коммерческих ЦОДов Москвы и Московской области. Авторы записки ожидают роста выручки не менее чем на 10–15% в год «даже при умеренно негативных сценариях», но отмечают влияние на отрасль санкций введенных из за российской военной операции на Украине.

Так, в 2022 году предложение новых стоек в ЦОДах региона будет на 30–35% меньше прогнозов. Часть проектов по строительству новых ЦОДов будет перенесена на 2023–2024 годы, а некоторые — заморожены или проданы, отмечают в ассоциации.

В прошлом году ожидалось, что в 2022 году в столичном регионе будет введено в эксплуатацию 10 тыс. стоек. Ассоциация отрасли ЦОД в своей краткосрочной оценке «опирается на исходное предположение», однако допускает, что операторы ЦОДов могут сократить объемы строительства «по фактическим возможностям». Сроки строительства новых ЦОДов формата Tier III (не требующие остановок для ремонта и техобслуживания) с мощностью более 1 тыс. стоек, которые в 2021 году составляли от года до полутора лет, вырастут в полтора-два раза, ожидают в ассоциации. В той же степени, по оценке на горизонте два-пять лет, вырастет и стоимость.

Ожидаемый рост затрат на строительство ЦОДов объясняется как удорожанием денег и логистики, так и уходом крупных производителей инженерного оборудования с российского рынка, объяснил “Ъ” президент ассоциации Игорь Дорофеев. Последние, по его словам, предоставляли хорошие кумулятивные скидки: «Теперь компаниям приходится составлять системы из компонентов от разных вендоров, выбор которых стал меньше, а цены поднялись». В части крупного, уникального оборудования параллельный импорт, по словам господина Дорофеева, не исправит ситуацию. По самой технике «очевидно, куда и для какого проекта она ввозится», и вендоры проявляют осторожность в поставках и не отгружают их посредникам, которые могли бы переправить их в Россию.

Переработка проекта ЦОД под нового поставщика, даже если не учитывать ожидания поставок, может занимать до трех месяцев, говорит аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин.

Он отметил, что выбор компонентов от одной компании давал не только денежное преимущество: «Когда вы работаете с "зоопарком" оборудования, то вам нужно хранить больше комплектов запчастей, чем потребовалось бы при использовании компонентов от одного вендора».

Участники рынка еще изучают предложения компонентов от поставщиков из Азии, поставки пока ограничиваются «отдельными ручейками», описывает ситуацию гендиректор дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков. Цепочки поставок, по его словам, еще формируются: «Например, компания нашла, где можно заказать кондиционер, но не понимает, как он будет работать. Поставщик же при этом просит 70% предоплаты». Попытки же импортировать ключевое оборудование западных производителей связаны с риском закрытия каналов поставки, так как те «тщательно отслеживают конечного заказчика».

Рост выручки, ожидание которого записано в документе Ассоциации участников отрасли ЦОД, можно объяснить не только ростом тарифов, сказал гендиректор сети дата-центров 3data Илья Хала. По его словам, сейчас наблюдается рост спроса со стороны тех, кто раньше пользовался иностранными решениями: «Заказчики активно мигрируют с зарубежных облаков в свою инфраструктуру и запрашивают новые места в дата-центрах для возможности масштабирования». Спрос на услуги ЦОДов превышал предложение и до введения ограничений, отметил он.

Юрий Литвиненко