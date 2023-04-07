Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о создании 19 военных администраций в Запорожской области. Указ опубликован на сайте офиса президента, он вступил в силу с 7 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Согласно документу, созданы Благовещенская, Воскресенская, Днепрорудненская, Энергодарская, Каменско-Днепровская, Каменская, Камыш-Зорянская, Малобелозерская, Молочанская, Новобогдановская, Ореховская, Осипенковская, Плодородненская, Преображенская, Розовская, Смирновская, Софиевская, Степногорская и Черниговская военные администрации различного значения.

Часть этих территорий находится под контролем России. По информации Bild, Луганск и Запорожье будут основными направлениями контрнаступления ВСУ, также Украина хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. По данным Reuters, Украина готовит 40 тыс. бойцов для контрнаступления. На текущей неделе в соцсети попали секретные военные документы с планами США и НАТО по наращиванию вооруженных сил Украины перед контрнаступлением. По информации The New York Times, Пентагон ведет расследование утечки.

9 ноября 2022 года Владимир Зеленский подписал указы о создании четырех военных администраций в Херсонской области на левом берегу Днепра, который тогда контролировала российская армия. 11 ноября Минобороны объявило об отходе российских войск с этих территорий, в том числе из Херсона.

Что происходит на 408-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».