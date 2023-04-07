Что происходит после ввода войск России на Украину. День 408-й

Курс доллара на Мосбирже превысил 82 руб., евро — 90 руб. впервые с апреля 2022 года. Россия создает противоспутниковые комплексы на основе МиГ-31 и Ил-76. По данным The New York Times, Пентагон расследует утечку секретных документов о подготовке Украины к контрнаступлению. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:47. В Херсонской области задержан агент СБУ, собиравший данные о дислокации войск — пресс-служба ФСБ.

9:35. Одобрение правительством Великобритании работы фонда, созданного на деньги от продажи «Челси», займет больше времени, чем ожидалось — Bloomberg.

9:14. Срочники, прошедшие дополнительную подготовку, могут привлекаться к выполнению упрощенных задач в ходе миротворческих миссий, например, быть водителями и поварами — глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

9:09. Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 12 рублей впервые с апреля прошлого года.

8:46. S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до «CCC» с «CCC+» — Reuters со ссылкой на доклад агентства.

8:33. По данным The New York Times, у США и НАТО есть планы по наращиванию вооруженных сил Украины перед ее контрнаступлением. Однако в документы, которые утекли в соцсети, перед публикацией могли быть внесены изменения — в них «завышены оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских военных», полагают аналитики.

8:27. Курс доллара на Мосбирже превысил 82 руб., евро — 90 руб. впервые с апреля 2022 года.

8:26. В Болгарии хлеборобы возобновили протесты из-за дешевого украинского зерна, которое ввозится в страну без пошлин, сообщает Болгарское национальное радио. Как заявил глава ассоциации зернопроизводителей Илия Проданов, действия протестующих «скоординированы с румынскими коллегами, они будут на другой стороне границы».

8:16. По итогам 2022 года доля китайских автомобилей на российском рынке выросла более чем вдвое — с 7% до 19,2%, заявил «Известиям» посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

8:15. Начальник генштаба национальной обороны Греции Константинос Флорос встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и заявил, что страна готова передать Киеву еще одну партию БМП-1 — агентство AMNA.

8:13. После встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин «не показал никаких признаков изменения своей позиции по поводу войны России с Украиной» — Politico.

8:12. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур: нам не следует исключать закупку снарядов для Украины за пределами Европы, если европейские производители не успеют изготовить их за год.

8:10. В марте 80% заявок на разрешение на работу в Сербии подали россияне, рассказал президент Александр Вучич в эфире радио и телевидения Сербии.

8:08. Россия противоспутниковые комплексы на основе МиГ-31 и Ил-76, сообщается в журнале Минобороны «Военная мысль».