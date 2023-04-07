Обвиняемую по делу о теракте в Петербурге Дарью Трепову доставили в СИЗО «Лефортово»

Обвиняемую по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский, Дарью Трепову доставили в СИЗО «Лефортово», сообщила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Трепова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дарья Трепова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суда»,— написала госпожа Меркачева в Telegram-канале.

4 апреля 26-летнюю Дарью Трепову арестовал Басманный суд Москвы. Защита ходатайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Заседание было закрытым.

По версии следствия, Дарья Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», 2 апреля принесла в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку со взрывным устройством (ВУ). В результате детонации ВУ погиб военкор Владлен Татарский (настоящие имя — Максим Фомин), которому девушка вручила статуэтку в подарок. Еще 40 человек получили ранения.

О процессе по делу Дарьи Треповой — в материале «Ъ» «Недолог суд Басманный».

Григорий Лейба