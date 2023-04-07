ОНК Москвы отрицает нахождение Дарьи Треповой в СИЗО «Лефортово»

Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников отрицает, что Дарья Трепова, которую обвиняют в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, находится в СИЗО «Лефортово».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Трепова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дарья Трепова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сообщения о местонахождении Дарьи Треповой (якобы она находится в СИЗО "Лефортово") не соответствуют действительности. Как только мы ее посетим — расскажу. На данный момент у нас достаточно много обращений от граждан, которые нуждаются в скором реагировании комиссии»,— написал Алексей Мельников в Telegram-канале. Ранее сегодня член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева сообщила, что Дарью Трепову доставили в СИЗО «Лефортово».

4 апреля Дарью Трепову арестовал Басманный суд Москвы. Защита ходатайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Следствие утверждает, что Дарья Трепова 2 апреля принесла в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку со взрывным устройством. В результате детонации устройства погиб Владлен Татарский, 40 человек получили ранения.

О процессе по делу Дарьи Треповой — в материале «Ъ» «Недолог суд Басманный».

Милена Костерева