По более низкой цене полис ОСАГО можно оформить при обращении напрямую в страховую компанию. «Если вдруг что-то сбоит (речь о сайте страховой компании.— “Ъ”), то "Госуслуги" будут той стеной, которая будет защищать клиента и обеспечивать ему доступность полиса во всех возможных условиях»,— добавил господин Смирнов.