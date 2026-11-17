ЦБ и Минцифры согласовали проект об оформлении ОСАГО через «Госуслуги»
Правительство, Банк России и Министерство цифрового развития согласовали законопроект, который позволит водителям оформлять полисы ОСАГО через «Госуслуги». Об этом заявил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов на конференции «Барьер-2026. Противодействие страховому мошенничеству».
«Мы считаем, что это крайне правильно. Банк России участвовал в разработке законопроекта, с нашим участием он был согласован и с правительством, и с Минцифры, за что коллегам большой поклон»,— сказал господин Смирнов (цитата по РБК).
Законопроект предполагает, что через «Госуслуги» водитель сможет выбрать любого страховщика и оплатить полис по максимальной ставке. При таких условиях компания не сможет отказать в оформлении договора. Проверять сведения и заключать договор будет Национальная страховая информационная система, где хранятся данные обо всех полисах ОСАГО.
По более низкой цене полис ОСАГО можно оформить при обращении напрямую в страховую компанию. «Если вдруг что-то сбоит (речь о сайте страховой компании.— “Ъ”), то "Госуслуги" будут той стеной, которая будет защищать клиента и обеспечивать ему доступность полиса во всех возможных условиях»,— добавил господин Смирнов.
По словам директора департамента страхового рынка ЦБ, регулятор надеется, что Госдума примет законопроект в 2026 году. При этом господин Смирнов предупредил, что закон вступит в силу спустя не менее полугода.