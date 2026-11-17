Глава ВАРПЭ ожидает прекращения роста цен на красную икру до конца года
Красная икра в России перестанет дорожать в ближайшие полтора-два месяца, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Об этом он заявил на конференции о легальном рынке красной икры. Нынешний рост цен последовал за слабой лососевой путиной 2026 года.
По оценке господина Зверева, некоторые трейдеры неверно оценили перспективы рынка и закупили икру по завышенным ценам. «На каком-то этапе, в ближайшие неделю-две, они будут лихорадить рынок, но, еще раз повторяю, это спекулятивное галопирование уйдет»,— сказал глава ВАРПЭ (цитата по «Интерфаксу»).
Герман Зверев не увидел оснований для цены выше 18 тыс. руб. за 1 кг красной икры. При этом он не ожидает возвращения к низким ценам последних лет. Дефицита продукта, по его прогнозу, также не будет. Нынешний вылов красной рыбы — чуть более 105 тыс. т — господин Зверев счел нормальным для длительного периода истории страны.
По данным Россельхознадзора, по итогам путины 2026 года в системе «ВетИС» зарегистрировано 5,2 тыс. т добытой в России красной икры. Годом ранее российские производители выпустили 12 тыс. т икры, а вылов лососей составил 323 тыс. т.