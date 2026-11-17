Герман Зверев не увидел оснований для цены выше 18 тыс. руб. за 1 кг красной икры. При этом он не ожидает возвращения к низким ценам последних лет. Дефицита продукта, по его прогнозу, также не будет. Нынешний вылов красной рыбы — чуть более 105 тыс. т — господин Зверев счел нормальным для длительного периода истории страны.