Лидер КНДР Ким Чен Ын 15–16 ноября посетил район города Самчжиён и горы Пэкту, где проинспектировал строительство горнолыжного курорта и туристической инфраструктуры, сообщило ЦТАК. Он осмотрел лыжные трассы, гостиницы и сервисные объекты, а также хостелы и жилье для сотрудников. Глава государства положительно оценил архитектуру комплекса, однако указал на отдельные недостатки в планировке и строительстве зданий, поручив их устранить.