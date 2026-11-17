Ким Чен Ын проинспектировал строительство курорта у горы Пэкту
Лидер КНДР Ким Чен Ын 15–16 ноября посетил район города Самчжиён и горы Пэкту, где проинспектировал строительство горнолыжного курорта и туристической инфраструктуры, сообщило ЦТАК. Он осмотрел лыжные трассы, гостиницы и сервисные объекты, а также хостелы и жилье для сотрудников. Глава государства положительно оценил архитектуру комплекса, однако указал на отдельные недостатки в планировке и строительстве зданий, поручив их устранить.
Отдельное внимание Ким Чен Ын уделил реконструкции аэропорта Самчжиён, назвав модернизацию приоритетом для превращения города в горный туристический центр. Он поручил расширить взлетно-посадочную полосу в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации. В программу поездки также вошли осмотр туристической железнодорожной линии и посещение горы Пэкту, где Ким Чен Ын проверил обновленную станцию канатной дороги и работы у озера Чхонджи.
Развитие курорта входит в общий план создания горной туристической зоны Самчжиён у границы с Китаем. Помимо объектов размещения и транспортной инфраструктуры, проект предусматривает расширение туристических маршрутов на горе Пэкту.