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Коммерсантъ FM
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Пути морские неисповедимы

Какой уровень нефтяных поставок сможет поддерживать РФ

Россия побила рекорд по морскому экспорту нефти. Поставки ее сырья за последнюю неделю марта превысили 4 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров. По подсчетам агентства, это самая большая отгрузка за семь лет. Причем достичь подобного максимума удалось на фоне потолка цен на нефть и заявлений российского вице-премьера Александра Новака. Пару месяцев назад он подчеркивал, что отечественные компании в марте планируют уменьшить нефтедобычу на 0,5 млн баррелей в сутки. А в начале апреля такое же добровольное сокращение власти решили продлить до конца 2023 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Но сможет ли Россия при таких ограничениях поддерживать высокий уровень экспорта нефти? И откуда взялся мартовский рекорд морских поставок? Независимый эксперт Дмитрий Лютягин считает, что Москва попросту сумела перераспределить прежние сырьевые потоки:

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«Мы наблюдаем именно отказ от поставки по основным трубопроводным маршрутам, которые в первую очередь завязаны на европейский рынок, а там действует эмбарго. Мощности "Дружбы" тоже сильно сократились даже по разрешенным странам, для которых еще есть исключения по закупке российской нефти.

Естественно, для того чтобы переориентироваться на поставку своей продукции в другие точки мира, России нужно либо строить трубопроводы, а это достаточно длительный период времени и инвестиции, либо перевозить нефть танкерами. Именно поэтому поставки идут именно по морю и в основном в Азию».

Вице-премьер Александр Новак в конце марта сообщал, что экспорт российской нефти в Индию в прошлом году вырос в 22 раза. А по данным Международного энергетического агентства, на долю Индии и Китая приходится 70% отечественного нефтяного экспорта. Впрочем, с учетом планов сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки повторить рекорд морских поставок вряд ли получится. Так считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Сокращение объемов добычи нефти де-факто началось только к концу марта. Есть определенная динамика, но она еще не успела дойти до экспорта. Поэтому мы все еще видим большие цифры по отгрузке. В будущем такие высокие уровни экспорта не сохранятся. Россия снижает объемы производства нефти на 500 тыс. баррелей. И не факт, что даже в апреле мы выполним это обязательство, может, снижение окажется постепенным. Это нужно для синхронизации сокращения нефтедобычи с другими участниками ОПЕК+. Они заявили, что начнут снижать уровень производства с мая, поэтому вполне возможно, что РФ растянет переходный период на несколько месяцев для того, чтобы выйти на целевой показатель тоже в мае.

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История с рекордными объемами экспорта по морю — некий локальный пик. И на протяжении 2023 года, наверное, мы к нему уже и не вернемся, если ничего существенно не поменяется. Если цена нефти вырастет, например, до $100 и будет держаться месяц и даже более, тогда и мы, и ОПЕК+ пересмотрим свои цели и будем наращивать добычу. Очень дорогая нефть тоже нам не нужна — она убивает спрос. Но если цена будет держаться в районе $85-90 за баррель, думаю, что мы сохраним сокращенный объем производства, который будет равняться примерно 9,5 млн баррелей в сутки на период до конца 2023 года».

Глава Минэнерго Николай Шульгинов в конце марта заявлял, что Россия не снизила продажи нефти, поскольку смогла полностью перенаправить объемы поставок, выпавшие из-за эмбарго стран Евросоюза и G7. По словам министра, помимо Азии, Москва ведет работу по переориентации поставок сырья и нефтепродуктов в страны Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

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Владимир Расулов

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