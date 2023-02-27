Нефтепродукты потекли через Африку

Страны Северной Африки скупают российские нефтепродукты на фоне эмбарго, а затем увеличивают поставки топлива в Европу, сообщает The Wall Street Journal. Например, Марокко за 2021 год приобрело у Москвы 600 тыс. баррелей дизеля. При этом только за первый месяц этого года страна импортировала 2 млн баррелей. Всплески спроса также выявили в Тунисе, Египте, Ливии и Алжире. Вместе с тем стремительно растет и экспорт нефтепродуктов из этих государств. Причем объемы переработки на собственных заводах они не наращивают, отмечают западные аналитики. Эксперты подозревают, что таким образом российские дизель и мазут попадают в Европу в обход санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так ли это? “Ъ FM” обсудил этот вопрос со старшим научным сотрудником Финансового университета Станиславом Митраховичем: «Про Марокко писали западные агентства довольно давно. За последнее время импорт российских нефтепродуктов вырос более чем в 10 раз. Думаю, здесь может иметь место и прямой реэкспорт, и внутреннее потребление для того, чтобы в будущем перенаправить какие-то свои продукты уже в Европу.

Плюс имеют место всевозможные смеси. Официальная позиция Европейского союза заключается в том, что механизм предельных цен против них вообще не применяется. Что касается импорта смесей, то там указано, что доля нероссийского сырья должна быть значительной — substantial.

Что такое substantial, как именно его измерять, непонятно. На мой взгляд, ЕС сквозь пальцы смотрит на все это регулирование, поскольку понимает: если начать запрещать приход экспортированных российских нефтепродуктов или смешанных товаров, то можно получить у себя в стране рост цен».

По словам аналитиков, Северная Африка — благоприятное направление для реэкспорта российских нефтепродуктов. Маршрут из портов Балтийского моря до местных гаваней почти столь же короткий, как прежде до Европы. А значит, доставка топлива в регион стоит дешевле, чем в Азию.

Евросоюз ввел эмбарго и потолок цен на российские нефтепродукты три недели назад. Тогда эксперты говорили о риске снижения экспорта дизеля и мазута из России. Но пока худшие прогнозы не сбываются, отмечает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Главная тенденция, которую мы видим, в том, что какого-то сильного сокращения экспорта нефтепродуктов из России не произошло, о чем говорят данные по объему их производств на российских НПЗ. РФ удается находить альтернативные рынки. Мы наблюдаем процесс перестройки экспортных потоков, сравнимый с тем, что проходили на примере сырой нефти.

Но эта ситуация намного более сложная, потому что у нас несколько видов нефтепродуктов. Если мы говорим про отраслевые истории, их намного больше. С этой точки зрения вполне возможно, что через месяц-два мы поймем, где нам удалось сохранить позиции, а где есть потери.

Сейчас можно утверждать, что в целом ситуация для нас развивается лучше, чем можно было бы ожидать, например, в середине или конце декабря».

По данным Bloomberg, Россия собрала более 600 танкеров в своем теневом флоте. Особенно активно неизвестные покупатели приобретали старые суда по всему миру в конце прошлого года. Участники рынка связывают их с Москвой, которая пытается обойти ограничения на перевозки нефти и нефтепродуктов. Стоимость такого флота Bloomberg оценивает в $2 млрд.

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Иван Хорушевский, Даниил Бабкин