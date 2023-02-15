Посольство России в США: власти делают все возможное, чтобы украинские дети остались в семьях

В посольстве России в США прокомментировали слова представителя госдепартамента США Неда Прайса о том, что российские власти принудительно перемещают и депортируют украинских детей в Россию. В посольстве заявили, что российские власти делают все возможное, чтобы украинские дети остались в своих семьях.

«Мы делаем все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях, а в случаях отсутствия или гибели родителей и близких — для передачи сирот под опеку. Обеспечиваем защиту их жизней и благополучия»,— сказано в Telegram-канале посольства. Там добавили, что в 2022 году из-за военных действий в регионе погибли 153 ребенка, еще 279 получили ранения.

Ранее Йельской лабораторией гуманитарных исследований, поддерживаемой Государственным департаментом США, был опубликован доклад в котором утверждалось, что Россия вывезла из Украины более 6 тыс. детей. Якобы их направили в лагеря, в которых детям прививают российскую систему взглядов. Вполне возможно, что речь идет про пункты временного размещения беженцев и детские лагеря отдыха. Тем более, что в отчете подчеркивается, что «детей отправляют с согласия их родителей на согласованный срок в несколько дней или недель». После этого детей возвращают обратно.

Комментируя CNN этот доклад представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что «российская система принудительного переселения, перевоспитания и усыновления детей Украины является ключевым элементом систематических усилий Кремля по отрицанию и подавлению идентичности Украины».

США и Украина и ранее не раз обвиняли российские власти в принудительной депортации украинских граждан, в том числе детей, на территорию России. Россия эти обвинения отрицала. В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал введение специального документа-удостоверения для возвращения тех граждан, которые были вынуждены уехать в Россию.

Об украинских беженцах в России — в материале «Ъ» «"Им сдали квадратные метры на кухне без спального места"».