Зеленский пообещал, что между Украиной и Польшей «не будет никаких границ»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей «не будет никаких границ». Такое заявление он сделал в ходе встречи с польским президентом Анджеем Дудой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Анджей Дуда

Фото: Aleksandra Szmigiel, Reuters Владимир Зеленский (слева) и Анджей Дуда

Фото: Aleksandra Szmigiel, Reuters

«Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров, встреча друзей. В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических»,— пояснил Владимир Зеленский (цитата по Rzeczpospolita).

Также президент Украины рассказал, что Польша «навсегда будет другом» его страны. Господин Зеленский также поблагодарил Анджея Дуду и все руководство Польши за поддержку Украины в ходе военного конфликта с Россией.

Ранее сегодня, 5 апреля, Андрей Дуда вручил Владимиру Зеленскому орден «Белого орла» — высшую награду Польши.

Визит президента Украины в Польшу — это его первая заранее анонсированная поездка за границу со дня начала российской военной операции. Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак полагает, что визит украинского президента связан с возможной подготовкой к переговорам об урегулировании военного конфликта с Россией.

Подробности — в публикации «Ъ» «Президент Украины готовится к наступлению в Польше».

Александр Кислов