Польский генерал Скшипчак: Зеленский отправился в Варшаву для подготовки к переговорам

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву связан с возможной подготовкой Киева к переговорам по урегулированию военного конфликта с Россией. По мнению генерала, украинский президент намерен создать «мощную коалицию» для успешного проведения переговорного процесса.

«Военного финала конфликта мы точно не увидим в ближайшее время. Поездка Зеленского в Варшаву — первая из серии визитов, направленных на формирование коалиции государств, которые поддержат его в переговорах о будущем Украины»,— рассказал господин Скшипчак в интервью газете Rzeczpospolita.

По его словам, ни Россия, ни Украина в ближайшее время не будут способны кардинально изменить ситуацию на поле боя, поэтому попытки начать переговоры станут предприниматься все чаще.

Бывший глава польских сухопутных войск полагает, что западным союзникам Киева необходимо создать «мощный фронт поддержки Украины» на дипломатическом треке, чтобы Владимиру Зеленскому и его команде было бы проще отстаивать свои интересы в рамках переговоров.

Владимир Зеленский прибыл в Польшу сегодня, 5 апреля. Ожидается, что президент Украины встретится с польским президентом Анджеем Дудой, а также выступит с речью, обращенной к полякам и проживающим в стране украинцам. Это первая заранее анонсированная поездка украинского президента за границу со дня начала российской военной операции.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов