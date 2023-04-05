Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши

Президент Украины Владимир Зеленский получил орден «Белого орла» — высшую награду Польши. Ему вручил ее президент Анджей Дуда во время сегодняшнего визита господин Зеленского в Варшаву, передает «Страна.ua».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Анджей Дуда

Фото: Kacper Pempel , Reuters Владимир Зеленский (слева) и Анджей Дуда

Фото: Kacper Pempel , Reuters

Орден «Белого орла» — один из старейших в Польше орденов, был основан в 1705 году. В 1831 году орден был причислен к государственным наградам Российской империи. В 1992 году орден восстановили как высшую госнаграду страны. Гроссмейстером ордена является президент Польши.

Владимир Зеленский прибыл в Польшу сегодня утром, 5 апреля. Это его первая заранее анонсированная поездка за границу со дня начала российской военной операции. Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак утверждает, что визит украинского президента связан с возможной подготовкой к переговорам об урегулировании военного конфликта с Россией. В канцелярии президента Польши сказали, что господа Зеленский и Дуда обсудят вопрос вывоза украинского зерна.

Подробности — в публикации «Ъ» «Президент Украины готовится к наступлению в Польше».

Лаура Кеффер