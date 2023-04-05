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Коммерсантъ FM
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Зеленский прибыл в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский пересек границу с Польшей, сообщил советник президента Польши по внешней политике Марцин Пжидач. Сегодня, 5 апреля, запланирован визит господина Зеленского в Варшаву.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский

Фото: Офис Президента Украины

«Я могу сказать, что президент Зеленский пересек польскую границу»,— рассказал господин Пжидач местному телеканалу TVN24, не приведя подробностей (цитата по Reuters).

Ожидается, что Владимир Зеленский встретится с польским президентом Анджеем Дудой, а также выступит с речью, обращенной к полякам и проживающим в стране украинцам. Это первая заранее анонсированная поездка украинского президента за границу со дня начала российской военной операции.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Украины готовится к наступлению в Польше».

Лаура Кеффер

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