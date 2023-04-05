Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что нужно реформировать Совет Безопасности (СБ) ООН из-за его «неустойчивости». Совбез, по его мнению, «заключает судьбу человечества в ловушку между пятью странами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Нынешний порядок, который заключает судьбу человечества в ловушку между пятью странами, не является устойчивым. Крайне необходимо, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием»,— убежден господин Эрдоган (цитата по Anadolu).

Пять постоянных членов СБ ООН — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу еще в марте 2022 года говорил, что Совбез ООН нуждается в реформах. В декабре Индия выступила за реформу СБ, призвав включить в него страны Латинской Америки, Африки и Азии. В феврале в МИД Японии сказали, что нужно провести реформу Совбеза, а также обвинили Россию в злоупотреблении статусом постоянного члена СБ.

На фоне российской военной операции на Украине некоторые страны неоднократно призывали исключить Россию из Совбеза ООН. США признавали, что пока не видят такой возможности. В офисе генсека ООН считают, что подобные призывы «не способствуют миру».

Лаура Кеффер