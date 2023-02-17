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Коммерсантъ FM
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В офисе генсека ООН считают, что призывы исключить Россию «не способствуют миру»

Призывы к исключению России ООН, в том числе из Совета Безопасности ООН, не способствуют миру на Украине. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«В качестве подтверждения: наша принципиальная позиция в том, что мы не считаем, что исключение стран (из ООН.— "Ъ") способствует долгосрочному поиску мира»,— сказал господин Дюжаррик на брифинге (цитата по ТАСС).

В декабре 2022 года МИД Украины призвал страны-члены ООН лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН. Украинская сторона считает, что РФ стала членом правительственного органа ООН в обход устава организации. В Белом доме США поддерживали эту инициативу, но признавали, что пока не видят такой возможности. Председатель Евросовета Шарль Мишель выступил за приостановку членства РФ, но не за полное исключение РФ. В МИД Эстонии назвали бесперспективным вопрос об исключении РФ из Совбеза ООН.

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