Индия выступила за реформу Совета безопасности ООН

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар призвал к реформе Совета безопасности ООН. По его мнению, в Совбезе должны быть представлены страны Латинской Америки, Африки и Азии.

«Страны-члены, расположенные в Латинской Америке, Африке, Азии, и малые островные развивающиеся государства должны иметь надежное и постоянное представительство в Совете Безопасности. Решения об их будущем больше не могут приниматься без их участия. Не менее важно сделать рабочие методы и процессы глобальных институтов, включая этот совет, более подотчетными, объективными и прозрачными»,— сказал господин Джайшанкар на заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (цитата по сайту МИД Индии).

Вопрос возможной реформы Совбеза ООН снова подняли после начала военной операции России на Украине. Из постоянных членов Совбеза предлагали исключить Россию или ввести туда новых членов. Генсек ООН Антониу Гутерриш выступал против исключения России из Совбеза. Сейчас постоянные члены СБ ООН — Россия, Китая, США, Франция и Великобритания.

Олеся Павленко